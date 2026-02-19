TWZ: В России начали испытывать аэростаты для замены Starlink

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские инженеры создают новую систему для организации передачи данных в зоне спецоперации на Украине, пишет The War Zone.

Аппарат под названием «Барраж-1» призван стать альтернативой спутниковой сети Starlink, доступ к которой для российских войск был ограничен. Испытания проходят на фоне попыток обеспечить надежную связь и управление на линии фронта.

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что аэростат уже прошел первые летные тесты. «Он рассчитан на несение до 100 килограммов полезной нагрузки на высоте до 20 километров», – говорится в заявлении фонда.

Одной из ключевых задач платформы станет тестирование оборудования для перспективной наземной связи стандарта 5G в ближайшем будущем.

Хотя новинка не поднимается на низкую околоземную орбиту, где работают спутники, она способна обеспечить войска скоростным интернетом над полем боя. Управление высотой полета осуществляется посредством пневматической балластной системы, использующей воздушные потоки для маневрирования. Это позволяет удерживать платформу в заданном районе или перемещать по требуемой траектории вопреки ветру.

Эксперты отмечают, что размещение передатчиков на такой высоте позволит покрыть связью обширные территории, где невозможно построить наземные вышки. При этом специалисты указывают, что сравнительно низкая высота полета делает подобные объекты потенциальными целями для систем ПВО. Ранее ограничения в работе Starlink заставили российские подразделения пересмотреть подходы к логистике и управлению боем.

