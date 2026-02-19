Индия представила Нью-Делийские обязательства в области ИИ

В Индии представили Нью-Делийские обязательства по использованию ИИ

Tекст: Мария Иванова

Глава министерства электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав представил на полях саммита India AI Impact Summit документ «Нью-Делийские обязательства в области передового искусственного интеллекта», передает РИА «Новости». Мероприятие в столице Индии собрало политиков, инвесторов, мировых лидеров ИТ-отрасли и новаторов.

«Сегодня ведущие передовые компании в области ИИ вместе с нашими собственными компаниями этой сферы объединились, чтобы взять на себя ряд добровольных обязательств – общее обязательство по инклюзивному и совместному использованию ИИ», – заявил министр.

Он назвал это важным итогом саммита и выделил два ключевых обязательства. Первое связано с продвижением использования искусственного интеллекта в реальном мире на основе анонимизированных и агрегированных данных. По словам Вайшнава, это позволит вырабатывать политику, основанную на фактических данных о рабочих местах, навыках и принятии решений, помогая государствам и бизнесу понимать тенденции занятости при сохранении конфиденциальности.

Вторым направлением министр обозначил усиление многоязычности, чтобы обеспечить эффективную работу ИИ на разных языках и в различных культурных контекстах, что особенно важно для стран Глобального Юга. По данным саммита, обсуждения в Нью-Дели сосредоточены на использовании искусственного интеллекта для масштабных экономических и социальных преобразований при одновременном анализе связанных с этой технологией рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государства – участники БРИКС объявили о намерении содействовать формированию международных принципов развития этой технологии.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на острую дипломатическую борьбу вокруг выработки правил использования искусственного интеллекта.

Между тем американский миллиардер Билл Гейтс отказался от участия в индийском саммите по ИИ всего за несколько часов до начала из-за всплывших подробностей его общения со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.