Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Страны БРИКС согласовали декларацию о глобальном регулировании ИИ
Государства-участники БРИКС объявили о намерении содействовать формированию международных принципов развития искусственного интеллекта (ИИ) с учетом инклюзивности и соблюдения прав человека, о чем говорится в совместной декларации о глобальном управлении ИИ.
«Глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, особенно стран Глобального Юга», – приводит РИА «Новости» выдержку из текста документа, опубликованного правительством Бразилии.
В декларации отмечается, что механизмы регулирования должны соответствовать национальному законодательству и уставу ООН, а также уважать суверенитет государств. Важными признаками таких механизмов названы инклюзивность, динамичность, прозрачность, безопасность и открытость для всех стран.
В декларации подчеркивается центральная роль ООН в вопросах глобального управления ИИ. Лидеры БРИКС выступили против фрагментации международных усилий по ИИ и дублирования инициатив, что, по их мнению, может усилить существующие неравенства и подорвать легитимность процессов цифрового регулирования.
Страны БРИКС подтвердили право государств на доступ к цифровым технологиям, включая ИИ, и возможность разрабатывать собственные нормативные акты для обеспечения технологической автономии. В документе указано, что «необходимо международное сотрудничество для устранения технологических барьеров и расширения доступа к знаниям и компонентам ИИ».
В заключение декларация выделяет важность ответственного подхода к развитию «сильного искусственного интеллекта», потенциально способного делать самостоятельные выводы на базе поступающей информации, обучаться и в будущем осознать себя. Документ также призывает к разработке международных стандартов, основанных на доверии, безопасности и инклюзивности.
XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.