МВД выявило подпольное производство Coca-Cola в Смоленской области
Директор проходящего процедуру банкротства завода в Смоленской области организовал подпольное производство контрафактной Coca-Cola, изъяты десятки тысяч бутылок.
МВД в Смоленской области выявило подпольное производство контрафактной Coca-Cola на территории завода в городе Рудне. По данным МВД, бывший директор предприятия, находящегося в процедуре банкротства, организовал производство напитка под видом известного бренда.
Официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX заявила: «Бывший директор завода, проходящего в настоящее время процедуру банкротства, организовал в помещениях предприятия производство безалкогольного напитка под видом всемирно известного бренда».
На автоматизированной линии работали около 20 сотрудников в две смены, не имея санитарных книжек и необходимых медицинских допусков. Продукция изготавливалась в антисанитарных условиях: пластиковые бутылки изготавливали на месте, крышки и этикетки завозили из другого региона. На этикетках было указано, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане или Республике Беларусь, а основная часть поддельной продукции отправлялась в Москву.
В ходе обысков изъяли почти 38 тыс. двухлитровых бутылок готового напитка, рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документы, подтверждающие производство. Еще около 11 тыс. бутылок нашли в грузовике, готовом к отправке. По оценке правообладателя, причинённый ущерб составляет примерно 6 млн рублей.
В отношении причастных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
