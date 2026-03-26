МВД выявило подпольное производство Coca-Cola в Смоленской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

МВД в Смоленской области выявило подпольное производство контрафактной Coca-Cola на территории завода в городе Рудне. По данным МВД, бывший директор предприятия, находящегося в процедуре банкротства, организовал производство напитка под видом известного бренда.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX заявила: «Бывший директор завода, проходящего в настоящее время процедуру банкротства, организовал в помещениях предприятия производство безалкогольного напитка под видом всемирно известного бренда».

На автоматизированной линии работали около 20 сотрудников в две смены, не имея санитарных книжек и необходимых медицинских допусков. Продукция изготавливалась в антисанитарных условиях: пластиковые бутылки изготавливали на месте, крышки и этикетки завозили из другого региона. На этикетках было указано, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане или Республике Беларусь, а основная часть поддельной продукции отправлялась в Москву.

В ходе обысков изъяли почти 38 тыс. двухлитровых бутылок готового напитка, рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документы, подтверждающие производство. Еще около 11 тыс. бутылок нашли в грузовике, готовом к отправке. По оценке правообладателя, причинённый ущерб составляет примерно 6 млн рублей.

В отношении причастных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

