Под Владимиром выявили подпольный цех с тоннами фальшивого шоколада
Правоохранители пресекли деятельность масштабного производства во Владимирской области, где изготавливали и фасовали поддельные кондитерские изделия популярных торговых марок, сообщил Следственный комитет.
Незаконное производство наладили в Петушинском районе, склад готовой продукции располагался в Покрове, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Реализация товара велась конкретным заказчикам через популярный сайт и социальные сети.
«В ходе проведения комплекса обысков... изъято более десяти тонн готовой продукции и сырья, около 500 тыс. фальшивых этикеток... денежные средства в сумме более 6,5 млн рублей», – пояснили в СК.
Сейчас продукция проверяется на безопасность, ущерб предварительно оценивается минимум в 10 млн рублей. Обвиняемые подделывали такие бренды, как Raffaello, KitKat, Kinder bueno, Nuts, Twix и Snickers.
Ранее в подмосковных Люберцах правоохранители выявили подпольный цех по производству фальсифицированной икры. Федеральная таможенная служба пресекла в Ставропольском крае торговлю контрафактной продукцией на сумму 25 млн рублей.