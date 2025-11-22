ФТС пресекла торговлю контрафактом на 25 млн рублей на Ставрополье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная таможенная служба выявила и изъяла более 12 тыс. единиц контрафактной и немаркированной продукции на общую сумму 25 млн рублей в Ставропольском крае, передает РИА «Новости». Проверки и изъятия прошли в магазинах Ставрополя, Минеральных Вод и поселка Иноземцево, что позволило пресечь деятельность торговых точек, специализировавшихся на незаконном обороте товаров.

В результате обысков в пяти магазинах было обнаружено свыше пяти тысяч единиц контрафактной продукции и более семи тысяч товаров без обязательной маркировки. Изъятое включает спортивные костюмы, футболки, сумки, парфюмерию и аксессуары для телефонов. Партии мобильных телефонов направлены на экспертизу для установления рыночной стоимости и проверки законности ввоза.

«В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся контрольные мероприятия. В случае подтверждения нарушений будет принято решение о возбуждении уголовных и административных дел», – отметили в ФТС.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов подчеркнул, что подобная продукция нарушает права широкого круга участников рынка и, прежде всего, наносит вред потребителю. По его словам, покупатели рискуют приобрести некачественный и зачастую небезопасный товар, на который не распространяются гарантийные обязательства.

Эксперт также отметил, что добросовестные предприниматели и отечественные производители не способны конкурировать с нелегальной продукцией, не соответствующей базовым стандартам. Государство, в свою очередь, недополучает налоги и сборы, однако, по мнению Павлова, сейчас созданы все необходимые условия для легального ввоза товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, таможенники пресекли контрабанду культурных ценностей, поступавших из Британии. В Казани сотрудники таможни прекратили попытку нелегального ввоза партии из 612 изделий из кожи редких рептилий. Таможенные органы также изъяли литографию работы Олега Толстого при попытке ее ввоза в Россию.