Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
Таможенники пресекли контрабандe культурных ценностей из Британии
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли организованный жителем Балашихи канал контрабанды культурных ценностей из Великобритании.
«Сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен установили, что 54-летний мужчина заказывал в адрес родственников предметы декоративно-прикладного творчества из-за границы с целью перепродажи», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
При этом подозреваемый указывал в декларациях недостоверные сведения и об отправителе, и о получателе, а также характер и стоимость товаров.
В итоге организатор схемы был задержан после того, как его родственник получил очередную посылку.
При обысках в квартире и гараже задержанного обнаружены фарфоровые скульптуры, медные изделия, латунные и стальные бинокли, кортики, картины, головные уборы армий Европы XVIII–XIX вв и т.д.
Экспертиза подтвердила, что указанные предметы являются культурными ценностями, общая стоимость которых превышает 5 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде в крупном размере, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
Напомним, на прошлой неделе в Казани пресекли ввоз партии из 612 изделий из кожи редких рептилий.
Ранее таможенники аэропорта Минеральных Вод при досмотре багажа обнаружили швейцарские и британские часы стоимостью около 1 млн рублей.