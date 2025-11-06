В Казани пресекли ввоз партии из 612 изделий из кожи редких рептилий

«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.12 комментариев
В аэропорту Казани таможенники задержали мужчину с чемоданом, в котором были обнаружены 612 аксессуаров из кожи редких рептилий на сумму около 2 млн рублей, сообщили в ФТС.
Контрабанду обнаружили при досмотре багажа 39-летнего пассажира рейса из Стамбула. В его чемодане нашли кошельки, портмоне и дамские сумки – всего 612 изделий, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Специалисты выяснили, что аксессуары были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана, а также аспидовых змей. Их ориентировочная стоимость составляет примерно 2 млн рублей.
Для ввоза товаров мужчина предъявил сотрудникам сертификат CITES, однако проверка показала, что документ поддельный.
В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.
