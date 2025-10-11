Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич

Tекст: Татьяна Косолапова

В этом году Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Комитет отметил его «за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».



«Эта премия большая, старая, престижная, входит в линейку нобелевских премий. Созданных, кстати сказать, на деньги, заработанные семейством Нобелей в России, в частности на бакинских нефтепромыслах. В былые времена эта премия давала писателю статус живого классика. Однако многие этой премии так и не получили: Толстой, Борхес, Селин, Мисима, Набоков, Ахматова, Юнгер, Лимонов», – говорит Холмогоров.

В Нобелевке по литературе всегда была определенная ангажированность, продолжает собеседник. По его словам, ценились не только талант, но и политическое соответствие и уместность. Однако примерно с 1990 года талант и вовсе отошел в тень. Лишь единицы среди удостоенных премии хотя бы отчасти известны широкому читателю.

Большинство – это искусственно сделанные имена, продвигающие правильную «лево-глобалистскую повестку», пригодную для продвижения прозападной революционной волны, рассказывает публицист. Он вспоминает писательницу Светлану Алексиевич, называя ее «абсолютно третьестепенным автором», которую назначили нобелиатом исключительно для того, чтобы «подхлестнуть прозападные протесты в Белоруссии».

«Ласло Краснахоркаи – персонаж того же политико-переворотного плана. Его появление в списке связано прежде всего с тем, что он ожесточенный критик правительства антиглобалиста Виктора Орбана и, между тем, столь же ожесточенный симпатизант киевского режима. На 2026 год в Венгрии намечена соросовская революция против Орбана, который должен проиграть выборы. И «нобелевский лауреат против Орбана» – это просто история для заголовков СМИ. Имитация морального лидера, который будет сокрушать «диктаторский режим друга Путина». Больше никакой ценности творчество Краснахоркаи не представляет и при других обстоятельствах ему никогда бы нобелевским лауреатом не бывать», – заключил Холмогоров.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан отметил присуждение Нобелевской премии по литературе писателю Ласло Краснахоркаи, несмотря на его резкую критику политики правительства последних лет.