Огневые испытания первой ступени «Союза-5» завершились успешно
Успешные огневые испытания ступени «Союза-5» открыли путь летным тестам
Завершены огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с двигателем тягой 800 тонн, что открыло путь к летно-конструкторским тестам носителя, сообщили в Роскосмосе.
Огневые испытания блока первой ступени ракеты «Союз-5» завершились успешно, что позволяет перейти к этапу летно-конструкторских испытаний, сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.
Испытания прошли накануне в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и стали финальным этапом наземной проверки.
В ходе испытаний была проверена работа всех систем первой ступени и двигателя РД-171МВ, развивающего тягу 800 тонн и работающего на экологически чистом топливе – керосине и жидком кислороде. Двигатель отработал штатные 160 секунд, что подтвердило корректное взаимодействие всех узлов.
Ракету «Союз-5» разрабатывает Ракетно-космический центр «Прогресс» по заказу Роскосмоса. Она предназначена для запусков автоматических аппаратов на различные околоземные орбиты по совместному проекту с Казахстаном «Байтерек», включая миссии с использованием разгонных блоков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Роскосмос направил первую ступень ракеты-носителя «Союз-5» на испытания.
Конструкторы смогли снизить массу блока управления для этой ракеты.
Между тем возможность переноса производства «Союза-5» на Байконур будет прорабатываться после испытательного пуска, который намечен на декабрь 2025 года.