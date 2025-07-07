Конструкторы смогли снизить массу блока управления «Союза-5»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главный блок системы управления ракеты-носителя «Союз-5» в четыре раза легче и компактнее, чем аналогичный модуль предыдущей модели «Союз-2», сообщил генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов в ходе визита первого вице-премьера Дениса Мантурова на предприятие, передает ТАСС.

В НПО автоматики отметили, что новая система управления оснащена быстродействующей бортовой вычислительной машиной. По словам Изюмова, «новый главный блок системы управления для ракеты-носителя «Союз-5» в четыре раза компактнее и легче блока для РН «Союз-2». Такая модернизация упрощает связь между ракетой и наземным оборудованием, а также позволяет проводить все испытания непосредственно на борту ракеты.

В организации добавили, что для «Союза-5» создается новая система аварийной защиты двигателей для первой и второй ступеней. Она сможет в течение нескольких миллисекунд оценивать состояние двигателя и предотвращать аварии. При нештатных ситуациях система позволит сохранить саму ракету и стартовый комплекс, а для второй ступени будет отключать только аварийные камеры, сохраняя работоспособность остальных. Такой подход впервые реализуется на российских ракетах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос заявил, что стоимость запуска груза на «Союзе-5» составит 300 тыс. рублей за 1 кг. Роскосмос направил первую ступень «Союза-5» на испытания. Ракету «Союз-5» планируют отправить на Байконур в октябре 2025 года.