Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на уникальный вертолет МИ-171А3

Tекст: Дмитрий Зубарев

Производственная площадка подготовит партию машин МИ-171А3 «Аврора» в 2026 году, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал глава республики Алексей Цыденов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Новая модель вертолета МИ-171А3 «Аврора»... это уникальный вертолет, который не имеет аналогов в мире, не имеет аналогов в России... Сегодня уже есть заказ и от «Газпрома», и от наших авиакомпаний российских, в этом году уже первый коммерческий заказ», – рассказал политик.

Изначально техника создавалась для транспортировки вахтовых смен численностью от 24 до 30 человек. Воздушное судно обладает высокой надежностью и может безопасно лететь на одном работающем двигателе. Сейчас завод проектирует другие аппараты и успешно восстановил экспортные поставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию полностью импортозамещенного вертолета Ми-171А3.

В апреле многоцелевая машина выполнила серию испытательных полетов при экстремально низких температурах.

В феврале госкорпорация «Ростех» представила модель этого воздушного судна на выставке в Саудовской Аравии.