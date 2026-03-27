Ми-171А3 сертифицировали в полностью импортозамещенном варианте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Вертолеты России», входящий в Ростех, завершил сертификацию вертолета Ми-171А3 в полностью импортозамещенном исполнении, сообщает ТАСС.

Росавиация выдала семь одобрений на ключевые изменения конструкции. Вертолет получил допуски к перевозке пассажиров и грузов, выполнению полетов по приборам и операциям на площадках, находящихся на возвышении.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил: «Сертификация Ми-171А3 в импортозамещенном облике – это значимый шаг для всей отечественной авиационной отрасли. Машина успешно прошла сложнейший цикл испытаний, подтвердив надежность всех систем, включая уникальную российскую авариестойкую топливную систему. Теперь у нас есть собственный офшорный вертолет, способный обеспечить безопасную и эффективную работу на шельфовых месторождениях».

Испытательные полеты проходили в Кабардино-Балкарии, в зимних условиях в Салехарде и на буровой платформе в Каспийском море. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что появление Ми-171А3 в системе воздушного транспорта России повысило технологический суверенитет и безопасность полетов при доставке пассажиров и грузов между материком и шельфовыми месторождениями.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков подчеркнул, что создание полностью отечественного Ми-171А3 доказывает способность российской авиапромышленности производить современную и надежную технику. Он сообщил, что вертолет оснащен авариестойкой топливной системой, специальными поплавками и спасательными плотами, а также соответствует всем современным российским и зарубежным авиационным требованиям.

В Ростехе добавили, что установленное на вертолете оборудование позволяет совершить вынужденное приводнение даже при волнении моря до пяти баллов, что значительно повышает безопасность выполнения задач на удалении от берега.

