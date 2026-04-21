Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.0 комментариев
Импортозамещенный вертолет Ми-171А3 выдержал экстремальные морозы в Якутии
В ходе сложных тестов при кстремально низких температурах многоцелевая машина Ми-171А3 успешно выполнила 66 полетов, полностью подтвердив готовность к безопасной работе на арктических буровых платформах.
Холдинг «Вертолеты России» завершил проверку полностью импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях Крайнего Севера, передает ТАСС.
Авиарегистр подтвердил стабильную работу всех систем машины. Результаты уже направлены в Росавиацию для обновления сертификационной документации.
«Специалисты холдинга «Вертолеты России» провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения», – отметили в Ростехе.
Генеральный директор холдинга Николай Колесов сообщил, что тесты подтвердили безопасность использования вертолета в Арктике и на Дальнем Востоке зимой. Ранее многоцелевой Ми-171А3 получил сертификат в полностью российском облике с отечественным бортовым оборудованием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию полностью импортозамещенного вертолета Ми-171А3.
Госкорпорация «Ростех» представила модель этой многоцелевой машины на выставке в Саудовской Аравии.
Отечественные разработчики запланировали сертификацию данного воздушного судна для китайского рынка.