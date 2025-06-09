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ФСБ предотвратила контрабанду комплектующих для Ми-8 и Ми-17 на Украину
Пресечена попытка вывезти на Украину комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17 за рубеж, в том числе на Украину, передает ТАСС.
По информации ЦОС ФСБ, к преступной деятельности причастны шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока, а координировала их действия иностранная гражданка, находящаяся за границей.
Специалисты оценили стоимость комплектующих более чем в 400 млн рублей. Эти детали могли бы восстановить летную годность по меньшей мере четырех вертолетов.
В ЦОС пояснили, что участники группы собирали и приобретали детали у производителей и эксплуатирующих компаний, затем незаконно перевозили их через государственную границу при содействии коммерческих структур.
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