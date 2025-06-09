ФСБ предотвратила контрабанду комплектующих для Ми-8 и Ми-17 на Украину

Tекст: Вера Басилая

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17 за рубеж, в том числе на Украину, передает ТАСС.

По информации ЦОС ФСБ, к преступной деятельности причастны шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока, а координировала их действия иностранная гражданка, находящаяся за границей.

Специалисты оценили стоимость комплектующих более чем в 400 млн рублей. Эти детали могли бы восстановить летную годность по меньшей мере четырех вертолетов.

В ЦОС пояснили, что участники группы собирали и приобретали детали у производителей и эксплуатирующих компаний, затем незаконно перевозили их через государственную границу при содействии коммерческих структур.

Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статьям о покушении на контрабанду военной техники. Ведутся оперативные и следственные действия.

Ранее сотрудники УФСБ в Белгороде пресекли попытку контрабанды военной продукции за границу. По этому делу задержали двух местных жителей и гражданина Украины, прибывшего из Варшавы.

Житель Сватовского района Луганской народной республики задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о дислокации российских военных подразделений.

