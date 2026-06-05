Дмитриев обозначил условия для возобновления бизнеса с Германией

Дмитриев назвал жесткие условия для возобновления бизнеса с Германией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обозначил позицию Москвы по возобновлению бизнес-отношений с ФРГ на полях Петербургского международного экономического форума. Спецпредставитель президента отметил открытость к диалогу, но при соблюдении прагматичного подхода и на выгодных для страны условиях, передает РИА «Новости».

«Да, но мы к этому вернемся. Я думаю, что-то селективное и на выгодных России условиях и так далее. Мы обозначали всегда позицию, что Россия открыта к взаимодействию», – подчеркнул спикер.

До введения европейских санкций ФРГ выступала главным торговым партнером Москвы в Европе. В 2021 году товарооборот между государствами составил 59,7 млрд евро, а пик деловой активности пришелся на 2012 год с показателем 80 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие предприниматели впервые за несколько лет посетят Петербургский международный экономический форум. Сам Дмитриев высоко оценивал возвращение представителей деловых кругов Германии на российскую экономическую площадку.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил о готовности ряда предприятий ФРГ возобновить работу на отечественном рынке.