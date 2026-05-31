Дмитриев оценил возвращение немецкого бизнеса на ПМЭФ

Решение европейских коммерсантов приехать на мероприятие является позитивным сигналом для правительств западных стран, передает РИА «Новости». До этого представители немецких деловых кругов долгое время не посещали российские экономические площадки.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высоко оценил этот шаг. «Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнерства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам», – заявил он.

Масштабное деловое событие пройдет в Северной столице с третьего по шестое июня.

Два депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на это мероприятие.

Американские бизнесмены тоже рассматривают возможность участия в ПМЭФ.