Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Суд оштрафовал солиста группы «Порнофильмы» за нарушение закона об иноагентах
Таганский районный суд Москвы назначил административный штраф солисту музыкальной группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом) за публикацию материалов в интернете без обязательной маркировки иностранного агента.
Музыкант оштрафован за отсутствие соответствующей маркировки в своих публикациях, передает ТАСС.
«Признать Котлярова Владимира Андреевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента в виде распространения информации с использованием СМИ или сети Интернет без указания маркировки иностранного агента), и назначить ему наказание в виде административного штрафа», – отмечается в решении суда.
Согласно материалам дела, в период с октября 2025 года по январь 2026 года музыкант разместил в своем телеграм-канале «Володя из Дубны» четыре поста. В этих публикациях отсутствовало указание на то, что материалы созданы и распространены иностранным агентом или касаются его деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Городской суд Петербурга признал композицию «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистским материалом.
Правоохранительные органы рассматривали вопрос о возбуждении против вокалиста уголовного дела о дискредитации армии.
Роскомнадзор заблокировал доступ к тексту песни коллектива «Роди мне 1 000 детей».