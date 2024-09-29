«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.12 комментариев
Стало известно, что вокалисту «Порнофильмов» грозит уголовное дело
В правоохранительных органах сообщили, что вокалисту «Порнофильмов» грозит уголовное дело
Уголовное дело по статье о дискредитации российской армии грозит вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в России иноагентом), сообщили в правоохранительных органах.
Речь идет о ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан), передает ТАСС.
Как пояснили в правоохранительных органах, «вопрос рассматривается». Если дело откроют, артисту будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
В соответствии с законодательством, если человек в течение года второй раз привлекается к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии, есть основания открыть против него уголовное дело.
Напомним, год назад Минюст России включил Котлярова в реестр иноагентов. В июне Тверской суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. 27 сентября музыкант также был оштрафован на 50 тыс. рублей за аналогичное правонарушение