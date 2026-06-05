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США перехватили подсанкционный танкер в Индийском океане
Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США сообщило о проведении операции в отношении подсанкционного танкера.
Инцидент произошел в ночное время суток, передает ТАСС.
«Ночью американские ВС провели в Индийском океане операцию по перехвату и досмотру судна без флага Davina, против которого ввели санкции», – говорится в заявлении командования в соцсетях.
В ведомстве добавили, что продолжат организовывать международные морские операции для пресечения незаконной деятельности. Военные намерены «ликвидировать преступные сети и задерживать любые суда, оказывающие поддержку Ирану».
В мае Соединенные Штаты сосредоточили возле Ирана более 20 боевых кораблей для блокады торговых судов.
Ранее американский истребитель атаковал пытавшийся обойти эту блокаду в Оманском заливе танкер M/T Hasna.
В апреле военные досмотрели в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования судно Tifani без опознавательных знаков.