  • Новость часаЛавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Российские войска освободили Гришино в ДНР
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»
    Испания возобновила попытки наказать Израиль
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня

    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    20 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    По меньшей мере шесть американских военных самолетов с оборудованием для второго раунда переговоров США с представителями Ирана прибыли на авиабазу Нур-Хан в пакистанском Равалпинди, сообщили СМИ.

    Как пишет Аль-Джазира со ссылкой на авиационные данные, самолеты доставили в Пакистан коммуникационное оборудование, автомобили для кортежа и другие технические средства, необходимые для визита делегации США в Исламабад, передает «Интерфакс».

    Два борта прибыли на базу в понедельник, остальные четыре за последние двое суток. По данным CNN, визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом ожидается во вторник, 21 апреля. Вэнс направляется в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана.

    Ранее МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. В понедельник глава комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи сообщил, что Иран отправит переговорную группу в Исламабад для участия в новом раунде переговоров перед окончанием перемирия с США при условии позитивного сигнала от американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения. Позже официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил об отсутствии конкретных дат для новой встречи. В итоге Тегеран отказался от участия во втором раунде диалога с Вашингтоном.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и Иран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественным перевозчикам разрешили возобновить реализацию билетов в Эмираты, а также беспрепятственно использовать воздушное пространство Ирана для транзитных маршрутов.

    Федеральное агентство воздушного транспорта отменило ранее введенные рекомендации по приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами, передает ТАСС. Решение принято после детальных консультаций с профильными министерствами.

    «С учетом позиции Минтранса и МИД России отменили рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняли ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», – говорится в сообщении ведомства.

    Эксперты продолжают внимательно следить за обстановкой в сфере гражданской авиации на Ближнем Востоке. При возникновении необходимости в расписание полетов отечественных перевозчиков будут оперативно внесены соответствующие коррективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало возобновление рейсов на Ближний Восток с учетом требований безопасности. Ранее Росавиация продлила запрет на транзитные перелеты через воздушное пространство Израиля и Ирана. На фоне этих ограничений компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби.

    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    20 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После начала ударов по Ирану более 600 отечественных специалистов покинули площадку АЭС «Бушер» и благополучно вернулись на родину.

    Российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции «Бушер», передает РИА «Новости». Генеральный директор организации Алексей Лихачев объяснил это решение нестабильной обстановкой в регионе.

    «Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы и от американской, и от израильской стороны, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке», – заявил глава госкорпорации.

    Руководитель корпорации добавил, что эвакуация полностью завершена, а вернувшиеся в Россию специалисты сейчас отдыхают. На территории атомного объекта остались работать лишь 20 добровольцев, еще четыре человека находятся непосредственно в Тегеране.

    В их задачи входит поддержание инфраструктуры и связь с местным заказчиком, который временно приостановил все строительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя группа из 108 российских специалистов выехала с атомной электростанции «Бушер» в сторону ирано-армянской границы. На объекте остались 20 сотрудников для обеспечения сохранности оборудования. Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о подготовке финальной волны эвакуации персонала из-за эскалации конфликта.

    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    @ SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Очередная встреча представителей двух государств запланирована на 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    20 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили свою работу, сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

    По информации ведомства, пассажирские рейсы в этих аэропортах вновь разрешены с 31 фарвардина 1405 года по иранскому календарю, что соответствует 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    В заявлении, распространенном агентством Tasnim, уточняется, что аэропорты в Керманшахе, Реште, Ширазе, Йезде, Захедане и еще пяти городах Ирана начнут работу в субботу.

    Ранее Катар разрешил постепенное возобновление рейсов иностранных авиакомпаний.

    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    20 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    ОАЭ пригрозили США отказом от доллара при нефтяных расчетах

    Tекст: Антон Антонов

    Власти ОАЭ допустили использование альтернативных валют для проведения нефтяных сделок в случае нехватки американских средств, они предупредили об этом США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

    Подобный сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

    Пока официального запроса на создание своп-линии от Эмиратов не поступало. Этот механизм позволил бы местному центробанку получить дешевый доступ к американской валюте для поддержки дирхама или пополнения резервов при кризисе ликвидности.

    В беседах с американскими коллегами представители ближневосточной страны называют такую идею предварительной мерой, направленной на предотвращение рисков.

    Национальная валюта Эмиратов привязана к доллару, а резервы государства достигают 270 млрд долларов. Однако геополитическая напряженность спровоцировала отток капитала, создав дополнительное давление на экономику. Аналитики S&P Global считают финансовую гибкость страны надежным буфером, но предупреждают, что длительные перебои в экспорте энергоносителей несут серьезные риски.

    Кроме того, Абу-Даби начал обсуждать с Вашингтоном получение поддержки на случай глубокого кризиса из-за обострения конфликта с Ираном. Эмиратские дипломаты подчеркнули, что пока государству удается избегать худших экономических последствий, но в будущем может потребоваться финансовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, страны Шанхайской организации сотрудничества готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента.

    Саудовская Аравия отказалась от продления пятидесятилетнего нефтедолларового пакта с США. Индия оплачивает большую часть российской нефти дирхамами ОАЭ.

    20 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп отказался снимать блокаду с Ирана без заключения сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада в отношении Ирана не будет снята до заключения сделки.

    «Я не открою это (блокаду Ирана), пока не будет заключена сделка», – приводит агентство Bloomberg слова трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады. Газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать морскую блокаду Ирана – и почему, скорее всего, долго она не продлится.

    20 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Ормузский пролив в понедельник пересекли три танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли только три танкера, пишет Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные платформы Kpler.

    «За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через Ормузский пролив)», – сказано в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Среди судов, прошедших через пролив, были танкер Nero для перевозки нефтепродуктов, судно, специализирующееся на перевозке химических продуктов, а также танкер для транспортировки сжиженного углеводородного газа. Подробности о принадлежности, владельцах и маршрутах этих судов не сообщаются.

    Агентство подчеркивает, что движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановлено.

    Ранее сообщалось, что танкер под флагом Сенегала прошел Ормузский пролив. Накануне французское судно попало под обстрел в Ормузском проливе. В Кремле назвали ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.

    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    20 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается продлять договоренность о перемирии с Тегераном, срок действия которых истекает в ближайшую среду.

    Трамп назвал крайне маловероятным продление режима прекращения огня с Ираном, передает ТАСС. Срок действия текущих договоренностей истекает в среду вечером.

    «Меня не заставят спешить и заключать плохую сделку. У нас есть сколько угодно времени», – подчеркнул политик в интервью агентству Bloomberg. Он уточнил, что соглашение полностью завершает свое действие в среду вечером по вашингтонскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Позже СМИ сообщили, что ближневосточные посредники приблизились к договоренности о продлении перемирия.

    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    20 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    США попросили Иран разработать новый мирный план

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    После отклонения американской инициативы Тегеран по просьбе Вашингтона подготовил собственный проект договора, который может стать прочной основой для дальнейших двусторонних переговоров, сказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

    «Американцы направили план переговоров из 15 пунктов, когда мы продолжали отбивать их атаку, и мы отвергли его сразу. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план», – сказал Джалали в интервью «Ведомостям».

    По словам дипломата, США согласились с иранской инициативой из 10 пунктов. Этот проект рассматривается как фундамент для диалога, при этом важную роль в процессе сыграл Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти назвали условия отправки переговорной делегации в Исламабад. Белый дом изначально отверг первый мирный план Тегерана из 10 пунктов.

    Главное
    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации