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При атаке дрона на АЗС в Курской области ранены двое
Ударивший по АЗС в Курской области дрон ВСУ ранил двух человек
В результате удара вражеского беспилотника вблизи автозаправочной станции в Курской области осколочные ранения и контузию получили местные жители, также поврежден бензовоз, сообщили власти региона.
В курском Льгове два человека получили ранения при ударе беспилотника ВСУ. Пострадали 64-летняя женщина, получившая осколочные ранения груди, и мужчина 1971 года рождения, у которого диагностирована контузия, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Очередные подлые удары ВСУ. Вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи АЗС в Льгове: поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется», – написал губернатор.
Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь прямо на месте происшествия. Хинштейн уточнил, что при необходимости раненых доставят в Курскую областную больницу, и призвал местных жителей сохранять бдительность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее украинский беспилотник также атаковал автозаправочную станцию в Льгове. Позже дрон ВСУ ранил двоих мужчин в селе Сторожевое. А в конце мая украинские войска применили 75 дронов для ударов по Курской области за день.