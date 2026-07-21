Роскосмос сообщил о скором возвращении экипажа «Союза МС-28»

Роскосмос: "кипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля

Tекст: Мария Иванова

Члены экипажа космического корабля «Союз МС-28» вернутся на Землю с МКС в воскресенье, 26 июля, передает РИА «Новости».

В настоящее время участники экспедиции проходят специальную подготовку для адаптации сердечно-сосудистой системы к земным условиям.

«26 июля космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернутся домой», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

Для подготовки к посадке космонавты используют профилактический вакуумный костюм «Чибис-М». Как пояснили в Роскосмосе, он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела, обеспечивая отток крови, аналогичный возникающему под действием земного притяжения. Регулярные тренировки в таком костюме помогают организму заново распределять кровь в вертикальном положении, что значительно снижает риск головокружений и обмороков после возвращения. Экипаж работает на МКС с 27 ноября прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый корабль «Союз МС-28» вышел на орбиту в ноябре прошлого года.

Позже аппарат успешно пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

В конце мая космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности.