Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Роскосмос сообщил о скором возвращении экипажа «Союза МС-28»
Роскосмос: "кипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля
Участники многомесячной экспедиции на МКС вернутся домой 26 июля, проходя сейчас специальные тренировки для адаптации сердечно-сосудистой системы к земной гравитации.
Члены экипажа космического корабля «Союз МС-28» вернутся на Землю с МКС в воскресенье, 26 июля, передает РИА «Новости».
В настоящее время участники экспедиции проходят специальную подготовку для адаптации сердечно-сосудистой системы к земным условиям.
«26 июля космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернутся домой», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.
Для подготовки к посадке космонавты используют профилактический вакуумный костюм «Чибис-М». Как пояснили в Роскосмосе, он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела, обеспечивая отток крови, аналогичный возникающему под действием земного притяжения. Регулярные тренировки в таком костюме помогают организму заново распределять кровь в вертикальном положении, что значительно снижает риск головокружений и обмороков после возвращения. Экипаж работает на МКС с 27 ноября прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый корабль «Союз МС-28» вышел на орбиту в ноябре прошлого года.
Позже аппарат успешно пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.
В конце мая космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности.