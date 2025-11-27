Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с международным экипажем выведен на орбиту

Tекст: Вера Басилая

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» благополучно вышел на орбиту и отделился от третьей ступени ракеты-носителя, передает ТАСС.

Запуск состоялся с космодрома Байконур в 12.28 по московскому времени. На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Корабль направляется к Международной космической станции в рамках 74-й долговременной экспедиции. Стыковка с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС ожидается в 15.38 по московскому времени по сверхкороткой схеме сближения с двумя витками.

«Помогать членам экипажа в работе будет нейросеть GigaChat от «Сбера», – отметил представитель миссии.

Во время первого выхода космонавты установят аппаратуру «Солнце-Терагерц» для прогнозирования солнечной активности. Второй выход будет посвящен техническому обслуживанию модуля «Заря» и замене оборудования. Кроме того, на орбиту отправлены потомки дрозофил, участвовавших в эксперименте на биоспутнике «Бион-М» №2.

Запуск был приурочен к 25-летию первой длительной экспедиции на МКС. На ракете размещены тематические изображения, логотип «Сбера» и впервые – рисунки детей с онкологическими заболеваниями.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции.

Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.

На корпус ракеты нанесли рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Э

кипаж на борту корабля выполнит более 40 научных экспериментов и дважды выйдет в открытый космос.

