Ракету «Союз-21а» украсили рисунками онкобольных детей

Капитан I ранга Ищенко: Лондон «перехватом» российского корвета в Ла-Манше раздул из мухи слона

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего. Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

«При этом британское министерство обороны при содействии СМИ раздули из этой истории такой инцидент, как будто их суда уже расчехляли орудия. Конечно, эта «новость» ориентирована прежде всего на внутреннюю аудиторию – на британское общество и истеблишмент. Лондон хочет придать им уверенности в том, что любой российский маневр у берегов Британии контролируем и не останется без внимания военных», – пояснил он.

«Также это сигнал Лондона союзникам по НАТО, что они готовы ответить на любые действия России у их берегов. При этом российские корабли имеют полное право проходить Ла-Манш. Я сам не раз следовал этим маршрутом. Ни Британия, ни Франция при всем желании ничего не могут с этим сделать. Им остается лишь нагнетать обстановку и раздувать из мухи слона», – сыронизировал собеседник.

«Что касается наших судов, танкер нужен корвету как топливозаправщик, а также носитель пресной воды, ремонтного оборудования и многого другого», – резюмировал Ищенко.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, пишет Associated Press. Затем британское судно передало функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у берегов французского региона Бретань.

Лондон также сообщил, что активность ВМФ России в водах Британии за последние два года якобы увеличилась на 30%. Минобороны сообщило, что в дополнение к кораблям, размещенным вдоль британского побережья, в Исландию были направлены три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon. Они включены в миссию НАТО по слежке за российскими кораблями и подлодками в Северной Атлантике и Арктике.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии. Лондон назвал действия россиян «безрассудными и опасными», добавив, что готов ответить на любые вторжения.

Посольство России в Лондоне в ответ посетовало, что британские власти участвуют в «нагнетании милитаристской истерии» и «дальнейшей деградации европейской безопасности». В Telegram-канале дипмиссии подчеркивается, что Москва не заинтересована в подрыве обороноспособности Британии и не интересуется подводными коммуникациями. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в инциденте.