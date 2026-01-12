  • Новость часаТрампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    Долина не отдала ключи от квартиры и уехала на отдых в Абу-Даби
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трамп назвал себя и.о. президента Венесуэлы
    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу
    Командир ЗРК С-300 рассказал об уничтожении украинского F-16
    Цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    41 комментарий
    12 января 2026, 11:08 • Новости дня

    МИД Китая напомнил США о правах стран в Арктике и Латинской Америке

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтону не следует использовать другие страны как предлог для продвижения своих интересов в Арктике и Латинской Америке, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Законные права и свободы всех государств на деятельность в Арктике должны быть полностью соблюдены, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Соединенным Штатам не стоит ссылаться на другие страны в качестве предлога для продвижения собственных интересов в арктическом регионе. По словам дипломата, любые действия должны основываться на уважении интересов всех сторон.

    Мао Нин также указала, что страны Латинской Америки обладают суверенитетом и самостоятельностью в выборе торговых партнеров. Она отметила, что Вашингтон не должен вмешиваться в решения суверенных государств по поводу сотрудничества с другими странами, в том числе в сфере экспорта нефти из Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов.

    Трамп отметил, что страна нуждается в контроле над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике.

    Президент США заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии.

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские корабли представляют угрозу для Гренландии.

    11 января 2026, 19:12 • Новости дня
    NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, провоцирующее сильную боль в голове и кровотечение из носа, сообщает The New York Post (NYP).

    По данным NYP, в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали неизвестное ранее вооружение, сообщает РБК.

    Венесуэльский военный, ставший свидетелем событий, рассказал, что в момент появления американских беспилотников и вертолетов неожиданно перестали работать все радары системы ПВО.

    Он рассказал, что происходившее было не сражением, а бойней.

    «Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью», – заявил военный.

    По его словам, они упали на землю и не могли пошевелиться.

    Источник издания, ранее служивший в американской разведке, сообщил, что у США действительно есть оружие, основанное на направленном излучении микроволн, однако ранее его не применяли. Он также отметил, что похожее вооружение использовали китайские военные во время конфликта с Индией в 2020 году.

    Сообщается, что в начале операции радары системы ПВО Венесуэлы были выведены из строя, а в небе появились беспилотники и вертолеты. Местные военные признались, что с таким оружием сталкиваются впервые.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны.

    США задействовали для захвата Мадуро вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить Мадуро.

    Комментарии (16)
    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    27 комментариев

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Комментарии (8)
    11 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский газовый гигант Газпром установил новый исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китайскую народную республику, сообщили в компании.

    Очередной рекорд был поставлен 10 января по газопроводу «Сила Сибири», говорится в Telegram-канале холдинга.

    Отмечается, что поставки российского газа проводятся по долгосрочному договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.

    В начале января компания сообщала, что достигла исторического максимума суточных поставок в Казахстан: 29 декабря объемы превысили все предыдущие значения за всю историю экспорта.

    В начале декабря Газпром также обновлял рекорд по суточным поставкам газа в Китай по «Силе Сибири».

    Комментарии (14)
    11 января 2026, 17:02 • Новости дня
    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка

    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка

    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка
    @ Javier Campos/dpa/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

    Как пишет Le Monde, по словам его сына Николаса Мадуро Герры, «У нас все хорошо. Мы бойцы», – так президент Венесуэлы охарактеризовал свое состояние, передает ТАСС.

    Мадуро также обратился к своим сторонникам с призывом не грустить.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 17:52 • Новости дня
    В Китае назвали удар «Орешника» переломным моментом для НАТО

    Sohu: Удар «Орешника» показал иллюзорность безопасности НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области вызвала сомнения по поводу надежности обороны Западной Украины и безопасности НАТО, сообщает китайское издание Sohu.

    Китайское издание Sohu пишет, что недавний удар ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области стал символом нового этапа специальной военной операции. Эксперты из Китая подчеркнули, что атака продемонстрировала уязвимость Западной Украины и подорвала уверенность НАТО в безопасности региона, передает Lenta.ru.

    В публикации отмечается, что Львов назван логистическим сердцем Вооруженных сил Украины и служит ключевым пунктом для западных поставок.

    По оценкам аналитиков, целью удара стали не только логистические объекты, но и критически важная инфраструктура. Повреждение этих объектов осложнит снабжение и создаст дополнительные трудности для региона в условиях холодной зимы, считают эксперты издания.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что удар российским «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне их планов разместить войска на Украине.

    Новейшая ракета «Орешник» с дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы может находиться в зоне ее поражения, говорится в материале Sky News.

    До этого мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 21:19 • Новости дня
    Telegraph: Захват танкера «Маринера» был сигналом Трампа Путину по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Захват американскими властями танкера «Маринера» под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину для ускорения урегулирования конфликта на Украине, сообщает The Telegraph.

    Захват нефтяного танкера «Маринера» шедшего под российским флагом, стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, передает The Telegraph.

    Источники газеты сообщили, что Трамп устал от переговорной стратегии Москвы по Украине и намерен подтолкнуть Россию к урегулированию. В публикации отмечается, что захват танкера и поддержка законопроекта о санкциях стали частью давления со стороны США.

    Один из собеседников издания заявил: «Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился».

    Другой источник добавил, что стратегия России на переговорах вызывает у Трампа усталость. По его словам, администрацию США утомляет схема «два шага вперед, один шаг назад», когда российская сторона затягивает процесс, либо прекращая переговоры, либо усиливая давление.

    Газета также пишет, что Вашингтон все больше склоняется к позиции европейских союзников, считая, что Россия намеренно затягивает урегулирование. Собеседники заявляют, что Трамп разочаровывается в Путине и усиливает давление, чтобы добиться результатов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Власти США заявили о готовности продавать нефть России.

    Министерство иностранных дел России выразило протест после вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Комментарии (6)
    11 января 2026, 17:29 • Новости дня
    МИД Кубы ответил на обвинения Трампа

    Глава МИД Кубы Родригес ответил на обвинения и угрозы Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других государств, в отличие от США, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес, передает РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств».

    Родригес отметил, что Куба не получала и не получает денежного или материального вознаграждения за услуги в сфере безопасности, которые предоставлялись каким-либо странам. Он добавил, что на Кубе нет правительства, склонного к наемничеству, шантажу или военному принуждению.

    По словам министра, у Кубы есть абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять и реализуют свое право на развитие торговых отношений без внешнего давления или односторонних санкций со стороны США.

    Глава МИД Кубы также заявил, что закон и справедливость на стороне его страны, а действия США он охарактеризовал как поведение «преступного гегемона», который угрожает миру и безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 10:37 • Новости дня
    Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
    Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
    @ Bonnie Cash/CNP//Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп разместил в TruthSocial изображение, где он указан как исполняющий обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года.

    Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот, на котором указано, что он исполняет обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года, передает «Ведомости».

    На изображении также присутствует его фотография и краткая биография, в которой закреплены обе должности – президента США и главы Венесуэлы.

    27 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность Венесуэлы будут обеспечивать Соединенные Штаты, а не военные с Кубы. Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак на Венесуэлу после успешного диалога и освобождения политзаключенных.

    При этом Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться дольше одного года.

    Комментарии (3)
    11 января 2026, 21:05 • Новости дня
    Дмитриев назвал причину планов Стармера заблокировать соцсеть X

    Дмитриев: Соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки X (бывший Twitter, заблокирован в России), опасаясь, что пользователи увидят его настоящую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, поскольку через нее можно увидеть реальное отношение британского премьера к Дональду Трампу, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Соцсеть X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», – заявил Дмитриев.

    Сообщение Дмитриева стало ответом на его же пост, опубликованный 4 августа 2025 года, где он разместил видео с выступлением Стармера. В этом видеоролике руководитель британского правительства прямо заявляет, что не желает победы Трампа на выборах президента США.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления новой функции, с которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Британии фашистским после сообщения о более чем 12 тыс. арестованных за публикации в интернете.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:53 • Новости дня
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    Комментарии (2)
    11 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Глава минобороны Бельгии предложил НАТО провести операцию в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии, подчеркнув стратегическую важность острова для альянса, сообщил телеканал HLN.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу HLN назвал вопрос Гренландии жизненно важным для выживания НАТО, передает РИА «Новости».

    Франкен отметил, что обеспокоен ситуацией вокруг острова и предостерег США от дальнейших шагов.

    «Гренландия – это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о жизненно важном вопросе для выживания НАТО, поэтому я настоятельно прошу: не заходите дальше», – заявил Франкен.

    Кроме того, Франкен предложил сделать Гренландию местом проведения военной операции НАТО с целью демонстрации силы. По мнению министра, это позволит альянсу направить четкий сигнал противникам. Он также заявил, что единственным победителем текущей ситуации может оказаться президент России Владимир Путин.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 18:22 • Новости дня
    В Дании предложили перенести двор кронпринца в Гренландию

    Главред датской газеты Йесперсен предложил перенести двор кронпринца в Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор датской газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести постоянную резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук на фоне напряженности с США, чтобы укрепить культурные связи острова с Копенгагеном.

    Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук, передает РИА «Новости». Инициатива связана с ростом напряженности между Данией и Соединенными Штатами из-за притязаний Вашингтона на остров. Йесперсен заявил изданию BT, что отсутствие у кронпринца собственной резиденции в Гренландии создает пустоту, которую пытаются заполнить США.

    Он отметил: «Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии, на Фарерских островах, реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше – на дискотеки на севере».

    По мнению журналиста, члены королевской семьи должны постоянно присутствовать в Нууке и Торсхавне и выучить местные языки.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Франкен подчеркнул стратегическую важность острова для альянса.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Трамп: Вместо Кубы Венесуэлу будут защищать США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы, а не военные с Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Куба много лет «жила за счет огромных объемов нефти и денег», которые поступали с Венесуэлы, а взамен она обеспечивала безопасность венесуэльских лидеров, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Теперь же Венесуэле не нужна защита кубинцев, ее будут обеспечивать США с «самой мощной армией в мире».

    Ранее США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп объявлял, что Вашингтон не желает видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:23 • Новости дня
    Экс-посол КНР в США назвал ошибкой опасения Европы по поводу России

    Экс-посол КНР в США Цуй Тянькай назвал ошибкой опасения Европы по поводу России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление о том, что Россия является самой большой угрозой для Европы, ошибочно, европейским странам следует обратить внимание на собственные внутренние проблемы, заявил бывший китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай.

    Значительная часть Европы считает Россию своей самой большой угрозой безопасности, однако это суждение ошибочно, заявил Цуй Тянькай, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что это ошибочное суждение, и призвал

    Европейским странам следует задуматься, кто на самом деле представляет для них наибольшую опасность. По его словам, Европа зачастую обращается за помощью к США, считая, что нуждается в защите, но при этом не определяет реальную угрозу для собственной безопасности.

    Цуй Тянькай также указал, что считать Китай угрозой безопасности для Европы столь же неправильно, как и считать таковой Россию.

    Если бы, например, Гренландия перешла в другие руки, неизвестно, были бы у европейцев опасения по отношению к США. Дипломат отметил, что самой большой угрозой для безопасности европейцев являются их «внутренние демоны».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснял, что планы Британии и Франции по отправке военных на украинскую территорию могут привести к войне с Россией.

    До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине.

    Комментарии (0)
    ФСБ предотвратила теракт на ж/д мосту в Пермском крае
    Немецкий телеканал рассказал о катастрофической ситуации в Киеве с энергетикой
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года

    В Прибалтике «почему-то никак не соглашаются понять, что ради них Трамп не станет ставить мир на грань ядерного самоуничтожения», считают эксперты. Такими словами они поясняют резкое изменение настроений в прибалтийских элитах, наступившее в 2025 году. В чем заключаются эти перемены и при чем здесь отношение прибалтийского руководства к России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

