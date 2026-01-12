МИД Китая напомнил США о правах стран в Арктике и Латинской Америке

Tекст: Вера Басилая

Законные права и свободы всех государств на деятельность в Арктике должны быть полностью соблюдены, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Соединенным Штатам не стоит ссылаться на другие страны в качестве предлога для продвижения собственных интересов в арктическом регионе. По словам дипломата, любые действия должны основываться на уважении интересов всех сторон.

Мао Нин также указала, что страны Латинской Америки обладают суверенитетом и самостоятельностью в выборе торговых партнеров. Она отметила, что Вашингтон не должен вмешиваться в решения суверенных государств по поводу сотрудничества с другими странами, в том числе в сфере экспорта нефти из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов.

Трамп отметил, что страна нуждается в контроле над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике.

Президент США заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии.

Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские корабли представляют угрозу для Гренландии.