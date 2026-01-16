Bloomberg: Вэнс пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Об этом сообщил собеседник из окружения политика на условиях анонимности, так как решение еще не было официально объявлено, пишет Bloomberg.

Такое решение связано с резонансным выступлением Вэнса на прошлогоднем саммите, когда он подверг резкой критике европейских лидеров за регулирование онлайн-выражения мнений и обвинил их в подавлении консервативных голосов, заявив об «отказе от фундаментальных ценностей континента».

Эти заявления стали неожиданностью для европейских чиновников, а также совпали со встречей Вэнса с лидером немецкой ультраправой партии, выступающей против миграции. Министр обороны Германии Борис Писториус после выступления Вэнса сказал: «Сравнивать европейские демократии с авторитарными режимами – это недопустимо», вызвав бурные аплодисменты в зале.

В прошлом году слова Вэнса прозвучали на фоне обеспокоенности Европы по поводу приверженности президента Дональда Трампа поддержке Украины на фоне спецоперации. С тех пор разногласия между США и Европой лишь усилились.

В недавней стратегии национальной безопасности администрация Трампа повторила критику в адрес Европы, заявив, что континенту угрожает «гибель цивилизации» из-за экономического спада, «падающей рождаемости» и «утраты национальной идентичности и уверенности в себе».

Директор национальной разведки США Тулси Габбард на данный момент является самым высокопоставленным представителем американской администрации, который подтвердил участие в Мюнхенской конференции по безопасности.