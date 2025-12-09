  • Новость часаЭкипаж «Союза МС-27» успешно вернулся на Землю
    Трамп провозгласил конец глобализма
    9 декабря 2025, 08:50 Мнение

    Трамп провозгласил конец глобализма

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    5 декабря, пока весь мир спал, на сайте Белого дома без, что называется, «объявления войны» появился текст новой «Стратегии национальной безопасности».

    Доктрины, прямо скажем, революционной (ну, или, скорее контрреволюционной) – в духе объявленной Трампом при восшествии на престол «революции здравого смысла», или, точнее «консервативной революции» против глобализма. Классической «революции против революции». Собственно, перед нами ее манифест, закономерно венчающий первый год пребывания Трампа у власти.

    Слова «революция» правда мы здесь не встретим. Перед нами рабочий документ, выдержанный в довольно спокойных тонах, а все радикальные преобразования, о которых идет речь, названы весьма умеренно «необходимой, долгожданной коррекцией президента Трампа».

    Эта Стратегия – чистейшей воды трампизм, зафиксированный во всех своих важнейших тезисах и изводах. То есть, ничего принципиально нового, кроме того, что все сведено в один ясный, рассчитанный текст, который должен стать программным как для нынешней администрации США, так и ей наследующей (в том случае, конечно, если у Трампа все получится сегодня, а у Вэнса – завтра).

    Перед нами текст, призванный показать, куда намерена двигаться Америка как минимум ближайшее десятилетие. И если иметь в виду, что речь идет о радикальном сворачивании глобализации как таковой, то программность документа заставляет отнестись к нему достаточно серьезно.

    С первых же слов «Стратегия» объявляет отказ США от роли мирового гегемона, а всю внешнюю политику США после холодной войны признает фундаментально ошибочной. Глобализм не только подорвал промышленную базу страны и возложил на плечи американцев военные расходы союзников, но и разрушил суверенитет многих стран, их национальный состав и их традиционные ценности. Все это отныне признано злом, всему этому предлагается положить конец. Больше никакого единого центра (так сказать, мирового правительства), который объемлет весь земной шар. Отныне мир – это система «баланса сил» (таковы прямые формулировки доктрины).

    Центральный тезис следующий: дела других стран отныне будут волновать США только в том случае, если они как-то будут им угрожать. А так – берите суверенитета столько, сколько способны унести, и – с глаз долой. Впрочем, «Соединенные Штаты не могут позволить какой-либо нации стать доминирующей настолько, чтобы это угрожало нашим интересам»: баланс балансом, но дубинка всегда наготове.

    Следующий важный момент: «доктрина Монро в интерпретации Трампа» (так именно и сказано) заявлена четко и недвусмысленно. Америка отныне – континентальная империя Западного полушария, а весь американский континент объявлен зоной американских жизненных интересов. Цитата: «конкуренты из стран, не относящихся к Западному полушарию, не будут иметь возможности размещать войска… или контролировать стратегически важные активы в нашем полушарии».

    Присутствие американских военных сил в Европе и Азии также сокращается и ослабляется: «Союзники должны сами платить и воевать в своих регионах». То же касается и Ближнего Востока – ну ка, парни, давайте дальше сами: ваши макромиры – зона ваших жизненных интересов. Самый интересный и интригующий пункт доктрины – радикальное сворачивание миграции. Про миграцию говорится много и в разных местах. Основополагающий же тезис звучит прямо и недвусмысленно: «Эра массовой миграции подошла к концу».

    Стало быть, начинается новая эра и – разворот на 180 градусов. Антимиграционная политика становится отныне главным приоритетом внешней политики США и инструментом влияния в мире. Во главу угла ставится суверенитет («Любая страна, которая считает себя суверенной, имеет право и обязанность определять свое будущее»). От партнеров США прямо требуется «работать сообща для остановки миграционных потоков». Помощь США другим странам и торговые преференции также обуславливаются готовностью этих стран «контролировать миграцию»: если не прекратите превращать свои страны в мультикультурные помойки – добра от гегемона не ждите – звучит между строк и весьма угрожающе.

    А поскольку определяли и направляли миграционные процессы до сего времени структуры ООН, то, очевидно, в сторону этой организации и направлена основная угроза. «Мы отвергаем катастрофические идеологии изменения климата и нулевых выбросов» – это сказано с большим раздражением и направлено туда же.

    Таким образом, можно предположить, что именно структуры ООН окажутся под ударом администрации Трампа в ближайшее время. Энергия же документа, кажется, не оставляет сомнений в том, что Трамп готов поступить с этой организацией так же, как поступил пресловутым Юэсэйди. Если, конечно, его будет ждать успех на иных поприщах, и он добьется того признания и силы, о которых мечтает. Очевидно, что в оптике Трампа, и в новом наступающем мире «баланса сил» имперские миры вполне способны договариваться друг с другом без помощи таких исполненных глобалистской скверны рудиментов, как ООН или ВОЗ.

    Понятны и инвективы в адрес либеральных институтов – климатических, экологических, идеологии инклюзивности, воукизма и т.д.: «искоренить так называемые «DEI» и другие дискриминационные практики, которые ведут к деградации наших институтов». Понятны и обещания широкой поддержки патриотических структур как в Америке, так и в Европе: «Америка поощряет своих политических союзников продвигать возрождение духа и растущее влияние патриотических партий. Наша цель – помочь Европе скорректировать ее нынешнюю траекторию».

    Общий посыл этих посланий также понятен: глобалистские элиты всего мира – пожалуйте на выход. Цитата: «Наши элиты жестоко просчитались» сделав «крайне ошибочную и разрушительную ставку на глобализм… Они связали американскую политику с сетью международных институтов, некоторые из которых движимы открытым антиамериканизмом, а многие – транснационализмом, открыто стремящимся к разрушению суверенитета отдельных государств». Итак, с «транснационализмом» должно быть покончено. Новая мировая норма: национальный «суверенитет отдельных государств».

    Про сегодняшние европейские власти сказано с неприкрытой угрозой: «Администрация Трампа находится в противоречии с европейским официозом, исполненным нереалистичными ожиданиями относительно войны и попирающим базовые принципы демократии для подавления оппозиции». И вообще непонятно по какой причине занимающим свое место. Ведь «огромное европейское большинство хочет мира», однако не имеет возможности «транслировать свою волю в политику», поскольку все демократические институты подорваны.

    Итак, сегодняшняя Европа управляемая всевозможными фон дер Ляйен, Трампу категорически не нравится. На месте мультикультурной помойки он хочет видеть союз национальных государств, управляемых патриотическими партиями. Отношениям России и Европы посвящен отдельный большой абзац. Заявлено, в частности, что многие европейцы рассматривают сегодня Россию как экзистенциальную угрозу и что «европейские союзники обладают значительным преимуществом силы над Россией почти во всех отношениях, кроме ядерного оружия». Последнее должно звучать очевидно, как предупреждение всем. Вывод понятен: без особых усилий США ситуацию не исправить. «Мир через силу» – вообще один из эффектных образов «Стратегии», который Трампу явно нравится. А «скорейшее прекращение военных действий на Украине» названо ключевым интересом США.

    Особо интересен следующий пункт: «искоренение восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение воплощения этого восприятия в реальность». Иными словами, ради установления прочного мира между западной Европой и Россией – никакого больше расширения НАТО.

    Наконец, отношения с Китаем. Китай, который признан главной экзистенциальной угрозой, необходимо сдержать. Причем, так, чтобы не допустить захвата Китаем Тайваня и одновременно избежать применения военной силы. Следовательно, Америка должна обладать недвусмысленным военным преимуществом в тихоокеанском регионе. Вопрос – согласится ли с этим Китай? Победить же Китай предлагается на поприще экономики.

    Итак, «американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно: работать с таким набором критериев вполне можно. Понятно, однако, и то, что реализация всех этих начинаний и пожеланий будет зависеть прежде всего от того, удастся ли Трампу продемонстрировать успех уже на сегодняшних заявленных им внешнеполитических треках. В ином случае слова Стратегии останутся только словами.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины

    Политическое и военное руководство Украины обвинили в геноциде мирного населения Донбасса. В опубликованном Генпрокуратурой РФ списке фигурируют бывший президент, экс-министры, действующие командующие и высокопоставленные чиновники. По мнению экспертов, это создает правовую основу для будущего суда и может сыграть важную роль в переговорном процессе. Подробности

    Назначение уроженца СССР предрекает «Моссаду» тяжелые времена

    Внешняя разведка Израиля («Моссад») получит нового руководителя – им станет уроженец Белорусской ССР Роман Гофман. Почему в Израиле его считают героем, какую роль отводит новому главе разведки политическое руководство Израиля – и почему само это назначение несет «Моссаду» мало хорошего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

