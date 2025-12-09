Трамп провозгласил конец глобализма

5 декабря, пока весь мир спал, на сайте Белого дома без, что называется, «объявления войны» появился текст новой «Стратегии национальной безопасности».

Доктрины, прямо скажем, революционной (ну, или, скорее контрреволюционной) – в духе объявленной Трампом при восшествии на престол «революции здравого смысла», или, точнее «консервативной революции» против глобализма. Классической «революции против революции». Собственно, перед нами ее манифест, закономерно венчающий первый год пребывания Трампа у власти.

Слова «революция» правда мы здесь не встретим. Перед нами рабочий документ, выдержанный в довольно спокойных тонах, а все радикальные преобразования, о которых идет речь, названы весьма умеренно «необходимой, долгожданной коррекцией президента Трампа».

Эта Стратегия – чистейшей воды трампизм, зафиксированный во всех своих важнейших тезисах и изводах. То есть, ничего принципиально нового, кроме того, что все сведено в один ясный, рассчитанный текст, который должен стать программным как для нынешней администрации США, так и ей наследующей (в том случае, конечно, если у Трампа все получится сегодня, а у Вэнса – завтра).

Перед нами текст, призванный показать, куда намерена двигаться Америка как минимум ближайшее десятилетие. И если иметь в виду, что речь идет о радикальном сворачивании глобализации как таковой, то программность документа заставляет отнестись к нему достаточно серьезно.

С первых же слов «Стратегия» объявляет отказ США от роли мирового гегемона, а всю внешнюю политику США после холодной войны признает фундаментально ошибочной. Глобализм не только подорвал промышленную базу страны и возложил на плечи американцев военные расходы союзников, но и разрушил суверенитет многих стран, их национальный состав и их традиционные ценности. Все это отныне признано злом, всему этому предлагается положить конец. Больше никакого единого центра (так сказать, мирового правительства), который объемлет весь земной шар. Отныне мир – это система «баланса сил» (таковы прямые формулировки доктрины).

Центральный тезис следующий: дела других стран отныне будут волновать США только в том случае, если они как-то будут им угрожать. А так – берите суверенитета столько, сколько способны унести, и – с глаз долой. Впрочем, «Соединенные Штаты не могут позволить какой-либо нации стать доминирующей настолько, чтобы это угрожало нашим интересам»: баланс балансом, но дубинка всегда наготове.

Следующий важный момент: «доктрина Монро в интерпретации Трампа» (так именно и сказано) заявлена четко и недвусмысленно. Америка отныне – континентальная империя Западного полушария, а весь американский континент объявлен зоной американских жизненных интересов. Цитата: «конкуренты из стран, не относящихся к Западному полушарию, не будут иметь возможности размещать войска… или контролировать стратегически важные активы в нашем полушарии».

Присутствие американских военных сил в Европе и Азии также сокращается и ослабляется: «Союзники должны сами платить и воевать в своих регионах». То же касается и Ближнего Востока – ну ка, парни, давайте дальше сами: ваши макромиры – зона ваших жизненных интересов. Самый интересный и интригующий пункт доктрины – радикальное сворачивание миграции. Про миграцию говорится много и в разных местах. Основополагающий же тезис звучит прямо и недвусмысленно: «Эра массовой миграции подошла к концу».

Стало быть, начинается новая эра и – разворот на 180 градусов. Антимиграционная политика становится отныне главным приоритетом внешней политики США и инструментом влияния в мире. Во главу угла ставится суверенитет («Любая страна, которая считает себя суверенной, имеет право и обязанность определять свое будущее»). От партнеров США прямо требуется «работать сообща для остановки миграционных потоков». Помощь США другим странам и торговые преференции также обуславливаются готовностью этих стран «контролировать миграцию»: если не прекратите превращать свои страны в мультикультурные помойки – добра от гегемона не ждите – звучит между строк и весьма угрожающе.

А поскольку определяли и направляли миграционные процессы до сего времени структуры ООН, то, очевидно, в сторону этой организации и направлена основная угроза. «Мы отвергаем катастрофические идеологии изменения климата и нулевых выбросов» – это сказано с большим раздражением и направлено туда же.

Таким образом, можно предположить, что именно структуры ООН окажутся под ударом администрации Трампа в ближайшее время. Энергия же документа, кажется, не оставляет сомнений в том, что Трамп готов поступить с этой организацией так же, как поступил пресловутым Юэсэйди. Если, конечно, его будет ждать успех на иных поприщах, и он добьется того признания и силы, о которых мечтает. Очевидно, что в оптике Трампа, и в новом наступающем мире «баланса сил» имперские миры вполне способны договариваться друг с другом без помощи таких исполненных глобалистской скверны рудиментов, как ООН или ВОЗ.

Понятны и инвективы в адрес либеральных институтов – климатических, экологических, идеологии инклюзивности, воукизма и т.д.: «искоренить так называемые «DEI» и другие дискриминационные практики, которые ведут к деградации наших институтов». Понятны и обещания широкой поддержки патриотических структур как в Америке, так и в Европе: «Америка поощряет своих политических союзников продвигать возрождение духа и растущее влияние патриотических партий. Наша цель – помочь Европе скорректировать ее нынешнюю траекторию».

Общий посыл этих посланий также понятен: глобалистские элиты всего мира – пожалуйте на выход. Цитата: «Наши элиты жестоко просчитались» сделав «крайне ошибочную и разрушительную ставку на глобализм… Они связали американскую политику с сетью международных институтов, некоторые из которых движимы открытым антиамериканизмом, а многие – транснационализмом, открыто стремящимся к разрушению суверенитета отдельных государств». Итак, с «транснационализмом» должно быть покончено. Новая мировая норма: национальный «суверенитет отдельных государств».

Про сегодняшние европейские власти сказано с неприкрытой угрозой: «Администрация Трампа находится в противоречии с европейским официозом, исполненным нереалистичными ожиданиями относительно войны и попирающим базовые принципы демократии для подавления оппозиции». И вообще непонятно по какой причине занимающим свое место. Ведь «огромное европейское большинство хочет мира», однако не имеет возможности «транслировать свою волю в политику», поскольку все демократические институты подорваны.

Итак, сегодняшняя Европа управляемая всевозможными фон дер Ляйен, Трампу категорически не нравится. На месте мультикультурной помойки он хочет видеть союз национальных государств, управляемых патриотическими партиями. Отношениям России и Европы посвящен отдельный большой абзац. Заявлено, в частности, что многие европейцы рассматривают сегодня Россию как экзистенциальную угрозу и что «европейские союзники обладают значительным преимуществом силы над Россией почти во всех отношениях, кроме ядерного оружия». Последнее должно звучать очевидно, как предупреждение всем. Вывод понятен: без особых усилий США ситуацию не исправить. «Мир через силу» – вообще один из эффектных образов «Стратегии», который Трампу явно нравится. А «скорейшее прекращение военных действий на Украине» названо ключевым интересом США.

Особо интересен следующий пункт: «искоренение восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение воплощения этого восприятия в реальность». Иными словами, ради установления прочного мира между западной Европой и Россией – никакого больше расширения НАТО.

Наконец, отношения с Китаем. Китай, который признан главной экзистенциальной угрозой, необходимо сдержать. Причем, так, чтобы не допустить захвата Китаем Тайваня и одновременно избежать применения военной силы. Следовательно, Америка должна обладать недвусмысленным военным преимуществом в тихоокеанском регионе. Вопрос – согласится ли с этим Китай? Победить же Китай предлагается на поприще экономики.

Итак, «американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно: работать с таким набором критериев вполне можно. Понятно, однако, и то, что реализация всех этих начинаний и пожеланий будет зависеть прежде всего от того, удастся ли Трампу продемонстрировать успех уже на сегодняшних заявленных им внешнеполитических треках. В ином случае слова Стратегии останутся только словами.