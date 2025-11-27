Экипаж «Союза МС-28» получил напутственный пинок перед стартом

Глава Роскосмоса Баканов дал напутствие и пинок команде «Союза МС-28» перед полетом

Tекст: Мария Иванова

Космонавты экипажа корабля «Союз МС-28» перед стартом ракеты-носителя «Союз 2.1а» получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сообщает ТАСС.

Эта многолетняя традиция, когда руководитель провожает экипаж легким пинком перед входом в ракету, по словам участников, служит своеобразным пожеланием успешного полета и помогает экипажу «оторваться от Земли».

В ходе напутствия Баканов обратился к космонавтам с теплыми словами: «Ну что, готовы? Все в отделении, ничего не забыли? Успехов! Выглядите классно! Храни вас Господь, ребят. Все знаете, все умеете. Реализовывайте навыки. Пусть все получится. Мы рядом морально с вами».

Руководитель отдельно напомнил астронавту Кристоферу Уильямсу продолжать учить русский язык и призвал полагаться на опыт коллег.

На борту «Союза МС-28» в космос отправятся командир Сергей Кудь-Сверчков, бортинженер Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Старт с Байконура намечен на 12:28 по московскому времени, а пребывание на орбите продлится 242 суток. К экипажу на Международной космической станции присоединятся космонавты из России, США и Японии.

Возвращение космонавтов на Землю ожидается в конце июля 2026 года.

Ранее в четверг государственная комиссия одобрила запуск ракеты «Союз-21а».

Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на этой неделе установили на стартовую площадку на Байконуре.

Экипажи экспедиции МКС-74 ранее прибыли на Байконур для подготовки к полету.