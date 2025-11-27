  • Новость часаСовершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    27 ноября 2025, 11:25 • Новости дня

    Экипаж «Союза МС-28» получил напутственный пинок перед стартом

    Глава Роскосмоса Баканов дал напутствие и пинок команде «Союза МС-28» перед полетом

    Tекст: Мария Иванова

    Перед полетом космонавты «Союз МС-28» получили традиционный символический пинок, который считается своеобразным «ускорением» на удачу перед длительной экспедицией.

    Космонавты экипажа корабля «Союз МС-28» перед стартом ракеты-носителя «Союз 2.1а» получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сообщает ТАСС.

    Эта многолетняя традиция, когда руководитель провожает экипаж легким пинком перед входом в ракету, по словам участников, служит своеобразным пожеланием успешного полета и помогает экипажу «оторваться от Земли».

    В ходе напутствия Баканов обратился к космонавтам с теплыми словами: «Ну что, готовы? Все в отделении, ничего не забыли? Успехов! Выглядите классно! Храни вас Господь, ребят. Все знаете, все умеете. Реализовывайте навыки. Пусть все получится. Мы рядом морально с вами».

    Руководитель отдельно напомнил астронавту Кристоферу Уильямсу продолжать учить русский язык и призвал полагаться на опыт коллег.

    На борту «Союза МС-28» в космос отправятся командир Сергей Кудь-Сверчков, бортинженер Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Старт с Байконура намечен на 12:28 по московскому времени, а пребывание на орбите продлится 242 суток. К экипажу на Международной космической станции присоединятся космонавты из России, США и Японии.

    Возвращение космонавтов на Землю ожидается в конце июля 2026 года.

    Ранее в четверг государственная комиссия одобрила запуск ракеты «Союз-21а».

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на этой неделе установили на стартовую площадку на Байконуре.

    Экипажи экспедиции МКС-74 ранее прибыли на Байконур для подготовки к полету.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    24 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки

    ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на два млн км.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на два млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.

    Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти четыре недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнет удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.

    Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям. В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

    Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.

    При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе

    Космонавт Зубрицкий назвал умение держать равновесие самым ненужным на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе интернет-встречи с молодыми учеными российский космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что умение держать равновесие совершенно бесполезно для работы на борту МКС, однако крайне важно уметь фиксировать оборудование и инструменты в условиях невесомости.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что абсолютно бесполезным на орбите оказывается навык держать равновесие. По его словам, там невозможно упасть, а в невесомости человек всегда находится в состоянии равновесия вне зависимости от положения тела, сообщает ТАСС.

    Зубрицкий отметил, что при этом умение фиксировать инструменты и оборудование рядом с собой – один из самых полезных навыков на станции. Если что-то отпустить и отвернуться, то инструмент можно просто не найти, уточнил космонавт.

    Встреча прошла на площадке Научно-технологического университета «Сириус» в рамках V КМУ. Вместе с Сергеем Рыжиковым Зубрицкий наглядно продемонстрировал зрителям действие законов физики в невесомости на примере воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с орбиты за 30 секунд, дистанционно запретив оформление сим-карты.

    Также российские космонавты установили на МКС новый импульсный плазменный инжектор, который позволит создавать спутниковые двигатели для аппаратов массой до 50 кг.

    До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    25 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает Bloomberg.

    США ведут работу над созданием прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Космические силы США уже подписали несколько контрактов на разработку этих технологий.

    Как отмечается в материалах, сумма каждого соглашения достигает 9 млн долларов. Представители Космических сил уточнили: «Процесс отбора был надежным и тщательным», подчеркнув при этом, что для обеспечения безопасности официальные данные о подрядчиках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    The Wall Street Journal ранее признала опасность российского комплекса «Буревестник» для американской системы ПРО «Золотой купол».

    В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    24 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Астроном Сурдин заявил об отсутствии аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Ольга Иванова

    Отклонение траектории межзвездной кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением по мнению эксперта, считает российский астроном Владимир Сурдин.

    Отклонения в траектории движения комет фиксируются учеными регулярно и не считаются чем-то необычным, передает ТАСС. Именно так оценил изменение курса межзвездного объекта 3I/ATLAS, направившегося в сторону Юпитера, Сурдин.

    По словам Сурдина, подобные явления происходят под воздействием солнечного излучения, которое нагревает ледяную поверхность кометы.

    Эксперт напоминает, что этот механизм давно известен специалистам и наблюдается у различных комет, в том числе и у межзвездных. По мнению Сурдина, изменение маршрута 3I/ATLAS остается в рамках ожидаемого поведения объектов такого типа и не указывает на какую-либо необычную аномалию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите. Леб заявил, что зарегистрированное негравитационное ускорение объекта может быть результатом целенаправленной коррекции траектории в сторону Юпитера.

    Ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    25 ноября 2025, 07:42 • Новости дня
    National Interest сообщил о возобновлении космической гонки России и Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе российской стороны к независимой космической стратегии и обострении глобального соперничества, считает старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest.

    Анонсированные Россией сжатые сроки создания новой национальной космической станции являются тревожным сигналом для Вашингтона, полагает Вайхерт в материале National Interest, передает РИА «Новости».

    Автор полагает, что Соединенные Штаты пока не осознали начавшуюся новую космическую гонку.

    «Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона – ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», – указал Вайхерт.

    По мнению автора материала, объявленные планы запуска сразу четырех основных модулей отражают существенные перемены в российской космической политике. Он отметил, что главной целью становится максимальное укрепление самодостаточности России без активной поддержки партнеров.

    Эксперт указал, что в случае успешной реализации этого проекта Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых запусков на низкой околоземной орбите, отказавшись от избыточной зависимости от МКС под управлением США.

    Вайхерт обратил внимание на стратегическую важность большего наклонения орбиты и новых функций станции для наблюдения и разведки.

    В августе первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией ведется параллельно с сохранением всех ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    26 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Астронавт NASA отметил широкую известность Гагарина в США

    Астронавт NASA Уильямс заявил о высокой популярности Гагарина в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астронавт NASA Кристофер Уильямс подчеркнул, что первый космонавт Юрия Гагарин хорошо известен американцам, а его достижения ценятся всеми участниками космических программ.

    Юрий Гагарин очень известен в США, заявил астронавт NASA Кристофер Уильямс в интервью ТАСС. По его словам, американские астронавты помнят о дате первого полета Гагарина и высоко ценят вклад советского космонавта в освоение космоса.

    «Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Гагарина. Я думаю, что все мы понимаем, что мы стоим на плечах этого великого человека. Поэтому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы сейчас», – заявил Уильямс.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и тремя участниками экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура 27 ноября в 12:28 по московскому времени. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее астронавт Уильямс решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    В рамках полета «Союз МС-28» проведут более 40 научных экспериментов.

    26 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС

    Кононенко: Россия не наносит США «космический удар» созданием РОС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская орбитальная станция (РОС) создается для научных целей и технологического развития, а не для нанесения ущерба США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    По словам Кононенко, Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) исключительно для научных и технологических целей, а не с целью нанесения Соединенным Штатам какого-либо «космического удара», передает ТАСС.

    «Термин «космический удар» – спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС – научные исследования и технологическое развитие», – отметил космонавт.

    Кононенко подчеркнул, что создание новой орбитальной станции вызвано техническим старением Международной космической станции. По его словам, проект РОС – это важный и логичный шаг, который обеспечит России стратегическую автономию и самостоятельность в освоении космоса.

    Командир отряда космонавтов добавил, что благодаря РОС страна сможет поддерживать свою пилотируемую программу независимо от решений и санкций других государств. Это, по мнению Кононенко, необходимо для национальной безопасности и дальнейшего технологического развития.

    При этом эксперт подчеркнул, что любые попытки трактовать создание РОС как «удар» по другим странам являются некорректными и направлены на создание излишнего напряжения в международных отношениях.

    Ранее старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest заявил, что планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе России к независимой космической стратегии.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров в августе отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией идет параллельно с сохранением ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    25 ноября 2025, 09:23 • Новости дня
    Китай успешно запустил беспилотный корабль к орбитальной станции

    Китай запустил к национальной орбитальной станции беспилотный «Шэньчжоу-22»

    Tекст: Мария Иванова

    Китайский беспилотный корабль «Шэньчжоу-22» успешно выведен на орбиту, он отправлен к национальной станции с грузом жизненно важных запасов для экипажа.

    Китай успешно осуществил запуск беспилотного космического корабля «Шэньчжоу-22» к национальной орбитальной станции, сообщает ТАСС.

    По словам командующего стартовым комплексом космодрома Цзюцюань Сунь Цзюйшунь, «Шэньчжоу-22» вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, а корабль функционирует в штатном режиме: «Объявляю запуск успешным», – подчеркнул он.

    Старт аппарата состоялся во вторник в 12.11 по пекинскому времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Для выведения корабля была использована ракета-носитель CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи»), представляющая собой двухступенчатую жидкотопливную конструкцию высотой около 58 метров. Ожидается, что стыковка со станцией произойдет в ближайшие часы.

    В отличие от предыдущих миссий серии «Шэньчжоу», нынешний запуск прошёл без экипажа на борту. Как уточняет управление программы пилотируемых космических полётов КНР, «Шэньчжоу-22» доставит на станцию продукты питания, медикаменты, бытовые принадлежности и смену одежды для работающих на орбите тайконавтов.

    Ранее, 31 октября, к станции отправились три человека на корабле «Шэньчжоу-21». В результате технической задержки ротация экипажа завершилась на девять дней позже – к 14 ноября. Предыдущая команда не смогла использовать собственный челнок из-за повреждений, вызванных космическим мусором, и вернулась на аппарате «Шэньчжоу-21», поэтому «Шэньчжоу-22» станет транспортом для возвращения нынешнего экипажа на Землю через полгода.

    Китайская орбитальная станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек и может кратковременно принимать до шести человек при ротации экипажей. Масса комплекса составляет 66 тонн, объем отсеков – 110 куб. м. С 2022 года станция работает в штатном режиме и уже принимает участие в международных проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил три спутника для исследований космоса.

    Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю 14 ноября.

    25 ноября 2025, 12:37 • Новости дня
    Ракету «Союз-21а» украсили рисунками онкобольных детей

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета «Союз-2.1а» с экипажем «Союз МС-28» впервые украшена рисунками детей из России и зарубежья, проходящих лечение от онкологических заболеваний, сообщает Роскосмос.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который отправит экипаж корабля «Союз МС-28» в составе Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уилльямса, состоится 27 ноября, следует из сообщения в Telegram-канале Роскосмоса.

    Впервые в истории на корпусе ракеты размещены рисунки, созданные онкобольными детьми. Изображения отражают космические мечты юных художников из 50 российских городов и 14 других стран.

    На запуск в Байконур прибудут 130 детей, участвовавших в проекте, чтобы лично увидеть, как их мечты отправятся в открытый космос вместе с экипажем.

    Ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Космонавты на борту проведут более 40 научных экспериментов и экипаж совершит два выхода в открытый космос.

    26 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    УрФУ и НАСА создали нейросеть для поиска экзопланет

    НАСА и уральские ученые разработали нейросеть ExoMiner++ для поиска экзопланет

    Tекст: Вера Басилая

    Новая нейросеть ExoMiner++, созданная международной командой с участием российских ученых и НАСА, смогла выделить 7330 потенциальных экзопланет из 147 тыс. изученных событий, сообщили в в УрФУ.

    Исследовательская группа NASA Ames с участием ученых Коуровской астрономической обсерватории УрФУ разработала нейросеть ExoMiner++, передает «Газета.Ru».

    Алгоритм обучался на обширных массивах данных миссии Kepler, где большинство объектов уже проверены, и на «шумных» данных космического телескопа TESS, который каждые две минуты фиксирует яркость тысяч звезд. Цель программы – отслеживать мельчайшие колебания блеска звезды, возникающие во время прохождения планеты по диску светила, что называется транзитом.

    Руководитель Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский отметил, что экзопланеты – это миры за пределами Солнечной системы. По его словам, многие вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце.

    «Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли», – отметил ученый.

    Астрономы подчеркивают, что телескоп TESS ежедневно фиксирует сотни тысяч событий, имитирующих транзиты, большая часть которых не связана с экзопланетами. ExoMiner++ анализирует форму кривой светимости, поведение фона, период повторения события, структуру сигналов двойных звезд и особенности функционирования спутника, облегчая выделение точных кандидатов.

    Как пояснил один из авторов работы Никита Чазов, первые результаты оказались впечатляющими: ExoMiner++ автоматически обработал 147 тыс. транзитоподобных сигналов и выделил 7330 перспективных объектов, которые могут считаться экзопланетами. Остальные сигналы модель признала ложнопозитивными. Более того, новый алгоритм пересмотрел старые данные – из 2506 ранее перспективных кандидатов подтверждено лишь 1797, что оптимизирует дальнейшие астрономические наблюдения.

    Исследователи планируют расширять применение ExoMiner++ на будущие миссии и использовать его для анализа свежих потоков данных от TESS. Разработка поддержана Минобрнауки России.

    Ранее Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились создать космическую обсерваторию для поиска жизни на экзопланетах в рамках международного консорциума.

    Ученые создали новый искусственный интеллект, который обнаружил 44 аналога Земли в нашей галактике.

    26 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые зафиксировали третью магнитную бурю ноября уровня G1

    Ученые ИКИ РАН допустили повторение слабых магнитных бурь на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    В течение последних суток на Земле были зафиксированы заметные геомагнитные возмущения, включая третью в ноябре слабую магнитную бурю уровня G1, сообщили ученые.

    На Земле может повториться слабая магнитная буря, зафиксированная сутки назад, сообщает лаборатория солнечной автономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, 25 ноября произошла третья по счету за месяц магнитная буря G1 – это минимальный уровень по официальной шкале.

    Причиной геомагнитных возмущений стали потоки плазмы из корональной дыры на Солнце. В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка остается «возмущенной», но к концу дня, по их прогнозу, ожидается постепенная стабилизация.

    Специалисты подчеркивают: вспышечная активность на Солнце сейчас слабо повышена и, вероятнее всего, не будет сильно расти в ближайшие сутки. Несмотря на продолжающееся воздействие солнечной плазмы, ученые не прогнозируют магнитные бури выше слабого уровня.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.

    На прошой неделе с Солнца сорвался гигантский протуберанец размером более 1 млн километров.

    26 ноября 2025, 07:07 • Новости дня
    В России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тепловакуумные испытания теплового макета космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима. Запуск аппарата запланирован на 2027 год, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

    Тепловакуумные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима, передает ТАСС. Тестирование проходило в криотермовакуумной камере предприятия «Молния» в течение пяти температурных циклов. Во время испытаний макет подвергался имитации солнечного излучения и условий открытого космоса, а также использовались нагреватели для проверки работоспособности бортовой аппаратуры.

    Запуск спутника намечен на 2027 год. Аппарат будет работать на орбите высотой 450–550 км, его масса составляет 500 кг, а ширина полосы захвата достигает 12 км. Уточняется, что проект реализуется в рамках НИОКР по разработке космической системы сверхвысокой детализации съемки поверхности с разрешением 0,5 метра.

    Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев отметил, что испытания проходили по четырем основным режимам работы, каждый продолжался не менее 300 минут. Он подчеркнул, что качество – главный приоритет проекта, а проведённые испытания позволяют перейти к следующим этапам разработки. По словам представителей фонда, EOS-O войдет в состав архитектуры цифрового неба России и обеспечит сверхвысокодетальное зондирование Земли для целей мониторинга и наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос заявил, что к 2030 году планируется запуск российского аналога спутникового интернет-сервиса Starlink. Российские ученые создали систему идентификации спутников с земли. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал развитие спутникового интернета в России.

    27 ноября 2025, 06:08 • Новости дня
    Ученые выявили пользу космоса для репродуктивной системы организмов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Факторы космического полета, которые принято считать негативными, оказывают на репродуктивную систему живых организмов и положительное влияние, об этом свидетельствуют эксперименты с мухами-дрозофилами на орбите, рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

    По ее словам, факторы космического полета могут положительно влиять на репродуктивную систему живых организмов, передает РИА «Новости». Огнева сообщила, что невесомость и перегрузки способны влиять на состояние репродуктивной системы и половых клеток не только негативно, как считалось ранее, но и положительно. «Некоторые эффекты можно оценивать как положительные и даже предлагать новые подходы для использования во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле», – отметила Огнева.

    К основным результатам ученые пришли по итогам эксперимента: сначала дрозофилы выращивались на Международной космической станции (МКС), а затем их потомки – на биоспутнике «Бион-М» №2. Следующий этап исследований планируется с 27 ноября по 9 декабря – на МКС отправят 12-е и 13-е поколения мух на корабле «Союз МС-28», где появится 14-е поколение. Доставить их обратно на Землю должен космический корабль «Союз МС-27», который еще с 8 апреля находится в составе станции.

    Огнева добавила, что все большую роль в мировой науке играют исследования, посвященные передаче эпигенетической информации о влиянии факторов окружающей среды от одного поколения к другому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов. РАН выразила готовность рассмотреть обоснования изменения наклона орбиты РОС.

    27 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Госкомиссия одобрила пуск ракеты «Союз-21а»

    Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-21а» с кораблем «Союз МС-28»

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная комиссия одобрила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе.

    Государственная комиссия одобрила проведение пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28», сообщили в Telegam-канале Роскосмоса. Решение о заправке и запуске ракеты принято, старт намечен на 27 ноября в 12:28 по московскому времени.

    Корабль «Союз МС-28» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, назначенного командиром экипажа и седьмым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса.

    Экспедиция рассчитана на 242 суток, завершиться она должна в конце июля 2026 года. В течение миссии экипаж планирует провести более 40 научных экспериментов, а также осуществить два выхода в открытый космос.

    Первая внекорабельная деятельность будет посвящена установке аппаратуры «Солнце-Терагерц», предназначенной для прогнозирования солнечных вспышек. Во время второго выхода космонавты займутся обслуживанием модуля «Заря» и заменой элементов, отработавших свой ресурс.

    Ранее ракету «Союз-21а» украсили рисунками онкобольных детей.

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Космонавты на борту проведут более 40 научных экспериментов, а экипаж совершит два выхода в открытый космос.

