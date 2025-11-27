Госкомиссия одобрила пуск ракеты «Союз-21а»

Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-21а» с кораблем «Союз МС-28»

Tекст: Вера Басилая

Государственная комиссия одобрила проведение пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28», сообщили в Telegam-канале Роскосмоса. Решение о заправке и запуске ракеты принято, старт намечен на 27 ноября в 12:28 по московскому времени.

Корабль «Союз МС-28» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, назначенного командиром экипажа и седьмым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса.

Экспедиция рассчитана на 242 суток, завершиться она должна в конце июля 2026 года. В течение миссии экипаж планирует провести более 40 научных экспериментов, а также осуществить два выхода в открытый космос.

Первая внекорабельная деятельность будет посвящена установке аппаратуры «Солнце-Терагерц», предназначенной для прогнозирования солнечных вспышек. Во время второго выхода космонавты займутся обслуживанием модуля «Заря» и заменой элементов, отработавших свой ресурс.

Ранее ракету «Союз-21а» украсили рисунками онкобольных детей.

