Силовики сообщили об уничтожении двух групп нацгвардии Украины у Липцов
В Харьковской области уничтожены две боевые группы украинской нацгвардии «Хартия» при попытке выдвижения на липцовском участке фронта, сообщили в российских силовых структурах.
Две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия» были уничтожены на липцовском направлении в Харьковской области, передает ТАСС.
По информации российских силовых структур, подразделения противника пытались выдвинуться из района Веселого на пикапах.
Собеседник агентства сообщил: «На липцовском участке фронта без существенных изменений. Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й брон НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены».
Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовая группа украинской нацгвардии «Хартия» была уничтожена под Купянском в результате интенсивного огня российских военных.
Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о неудачных попытках противника контратаковать на Харьковском направлении после доукомплектования штурмовых групп.
Также сообщалось, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.