Tекст: Катерина Туманова

«В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия. Потери ВСУ составили более взвода личного состава», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

В районе Старицы бойцы продвинулись на четырех участках фронта на расстояние до 350 м. Экипажи ВКС России отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в районах Старицы и Избицкого. В лесу около Лимана продвижение составило 250 м, занят участок леса. В Волчанских Хуторах штурмовики «Севера» продвинулись на 200 м при поддержке огня ТОС-1А и заняли четыре здания, закрепившись.

Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13 брон НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены, уточнили бойцы.

По словам бойцов группы «Север», на Сумском направлении фронта командование ВСУ пытается возвести оборонительные укрепления, но из-за нехватки личного состава в инженерных полках задействуется обычная пехота и штурмовики.

В Сумском районе продвижение бойцов велось на 14 участках фронта, в Краснопольском – на трех. Общее продвижение составило до 850 м.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

