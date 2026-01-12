ВСУ почти перестали использовать танки на Сумском направлении фронта

Tекст: Катерина Туманова

«Танки используют очень мало, на сегодняшний день это небезопасно для них. Тушим, есть у нас все средства для этого. Их всё меньше, конечно, но ещё они присутствуют», – рассказал «Пресс» РИА «Новости».

Он уточнил, что на Сумском направлении активно работают бронегруппы «Ахмата», артиллерия и все виды БПЛА.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» рассказали, как ВСУ прикрывают нехватку пехоты атаками FPV-дронов на Сумском направлении. ВСУ решили вывести расчеты дроноводов из Сумской области.



