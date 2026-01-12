Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.5 комментариев
ВСУ почти перестали использовать танки на Сумском направлении фронта
Командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным «Пресс» рассказал, как российская артиллерия и дроны заставили ВСУ почти отказаться от танков на Сумском направлении фронта.
«Танки используют очень мало, на сегодняшний день это небезопасно для них. Тушим, есть у нас все средства для этого. Их всё меньше, конечно, но ещё они присутствуют», – рассказал «Пресс» РИА «Новости».
Он уточнил, что на Сумском направлении активно работают бронегруппы «Ахмата», артиллерия и все виды БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» рассказали, как ВСУ прикрывают нехватку пехоты атаками FPV-дронов на Сумском направлении. ВСУ решили вывести расчеты дроноводов из Сумской области.