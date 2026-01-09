Tекст: Катерина Туманова

«На участке наступления в Краснопольском районе отмечается рост интенсивности ударов FPV со стороны ВСУ. Таким образом украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты на передовых позициях», – рассказали бойцы в Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

На Харьковском направлении в районе Старицы и в Волчанских Хуторах штурмовики наращивают наступление, есть продвижения в лесу возле Лимана и на Хатненском участке фронта.

«В районе н.п. Уды отмечается работа снайперов ВСУ, которые атакуют всё живое, что попадет в зону досягаемости. Одна из снайперских пар выявлена и уничтожена разведкой «Северян», – поделились последние.

У Старицы российские воины продвинулись на семи участках на расстояние до 800 м. В лесу юго-восточнее Лимана «Северяне» овладели участком леса, продвинувшись на 300 м.

В Волчанских Хуторах штурмовики заняли 15 домовладений, продвинувшись на 250 м. В районе Меловое-Хатнее бойцы продвинулись на двух участках на 200 м, при этом противник активно минирует подступы к своим позициям.

Комплексным огнем были уничтожены три наблюдательных пункта ВСУ в районе Липцов.

«За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 50 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, офицер ВС России с позывным «Пионер» рассказал о хаосе в подразделениях ВСУ под Красным Лиманом. В Минобороны отметили, что освобождение Братского создало условия для дальнейшего продвижения. Бойцы ВС России зашли в Братское Днепропетровской области незаметными.