Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подразделения ВСУ, действующие под Красным Лиманом, не демонстрируют достаточной слаженности и часто оказываются в критических ситуациях, передает РИА «Новости». «Пионер» добавил, что между соседними подразделениями ВСУ практически отсутствует взаимодействие, которое осуществляется только через старшего начальника. Если связь с ним теряется, военнослужащие могут вступать в бой даже друг с другом.

Офицер отметил, что в отличие от подразделений ВС РФ, где взаимодействие отлажено не только через командование, но и на горизонтальном уровне, у ВСУ подобная координация отсутствует. Это приводит к тому, что в боевой обстановке украинские военные не могут быстро получить поддержку соседних подразделений.

«Плюс еще такой момент. Если, допустим, их штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может. То есть они должны выходить через своего дежурного связиста, который сидит где-то далеко. Если связь не проходит с дежурным связистом, то все – штурмовик обречен. У него нет связи больше ни с кем», – привел пример «Пионер».

По его словам, максимум украинские штурмовики могут связаться с двумя-тремя подразделениями роты или сторожевыми постами поблизости, что только усугубляет неразбериху на передовой. Офицер подчеркнул, что в таких условиях военнослужащие ВСУ зачастую не понимают, где находится противник, а где свои силы, что приводит к хаосу и потере управления на участке боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск. Военные России отрезали от снабжения группировку ВСУ у Красного Лимана. Российские военные продвинулись в районе Красного Лимана.