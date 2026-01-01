Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Купянска-Узлового, Подолов, Глушковки Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, американская бронемашина MaxxPro и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кондратовки, Храповщины, Новой Сечи, Хотени и Рыжевки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами и Лиманом.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, станцию РЭБ и два склада матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Закотного, Бондарного, Краматорска, Константиновки, Резниковки, Николаевки и Берестока ДНР.

Противник при этом потерял свыше 190 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии поблизости от Вольного, Новокриворожья, Сергеевки, Красноярсконр, Кутузовки, Шевченко, Нового Донбасса, Торецкого ДНР, Гавриловки и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Дорожнянки, Верхней Терсы, Зализничного, Терноватого Запорожской области, Братского и Великомихайловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и бронемашину.

Напомним, накануне подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску.

До этого Минобороны сообщало о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска. В тот же день боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске.