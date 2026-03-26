Российский боец: Штурмовики ВСУ в Константиновке начали массово сдаваться в плен
Украинские боевики 5-й отдельной штурмовой бригады в Константиновке начали сдавать оружие из-за истощения, заявил военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Верум».
Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ стали переходить в плен из-за тяжелого положения на позициях, пояснил собеседник РИА «Новости».
Украинские военные истощены, они не могут получить продовольствие, поскольку снабжение осложнено активной работой российских FPV-дронов. Доставка продовольствия и воды стала практически невозможной.
Ранее другой российский военный сообщал, что ВС России установили полный огневой контроль над последней дорогой снабжения украинских боевиков в Константиновке.
До этого российские подразделения заняли существенную часть Константиновки.