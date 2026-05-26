SpaceX решила увеличить стоимость услуг Starlink для американских военных
Reuters: SpaceX увеличит стоимость Starlink для Пентагонае
Компания Илона Маска намерена поднять цены на спутниковую связь для американского военного ведомства на фоне успешного применения дронов в Иране.
Руководство SpaceX посчитало необходимым увеличить плату за доступ к спутниковой сети для министерства обороны США, передает РИА «Новости».
«Руководство SpaceX пришло к выводу, что Пентагону следует платить больше за доступ к их спутниковой сети Wi-Fi», – отмечает агентство со ссылкой на источники.
В первые недели операции против Ирана представители компании встретились с американскими чиновниками. Выяснилось, что военные платили по 5 тыс. долларов за новейшие терминалы связи, реальная стоимость которых составляет около 25 тыс. долларов.
Ранее командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи сообщил о планах задействовать новые средства противовоздушной обороны. Военный подчеркнул, что страна продолжает модернизировать свои вооружения для отражения атак противника.
США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, жертвами конфликта стали более трех тысяч человек. В апреле стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское командование анонсировало ввод в строй передовых зенитных комплексов. Местные военные научились успешно бороться с тяжелыми американскими беспилотниками.
Ранее спецслужбы исламской республики изъяли у связанных с израильской разведкой диверсантов терминал связи Starlink.