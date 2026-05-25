МИД Ирана заявил о контактах с Россией по переговорам с США

Тегеран подтвердил непрерывные контакты с Москвой по поводу переговоров с США

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил плотное взаимодействие стран, передает РИА «Новости». Накануне дипломаты провели встречу с российским и китайским послами.

«Мы находимся на постоянной связи с Россией и Китаем по поводу переговоров. Вчера прошла важная встреча замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране, стороны рассмотрели последние события дипломатического процесса между Ираном и США», – сказал он.

Ранее российская сторона предлагала забрать обогащенный уран для безопасного хранения. Американские власти пока отказываются принимать эту инициативу.

Руководитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнял, что судьба ядерных материалов будет обсуждаться совместно с Москвой. Дискуссия начнется только после старта предметного диалога между Тегераном и Вашингтоном.

В конце апреля иранский министр посетил российскую столицу для обсуждения переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами.