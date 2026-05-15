Аракчи заявил о планах обсудить с Россией иранский уран
Зашедший в тупик вопрос вывоза обогащенного урана вернется в повестку консультаций с Москвой лишь после возобновления профильного диалога с Вашингтоном.
Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.
«Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.
По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.
Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.
Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.