Чиновников арестовали за взятки при выдаче лицензий на добычу золота

СК: За взятки при выдаче лицензий на золотодобычу арестовали восемь человек
Масштабная коррупционная схема раскрыта в сфере недропользования в Забайкальском крае: задержаны должностные лица, получавшие крупные суммы за незаконную выдачу разрешений на поиск россыпного золота, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Правоохранительные органы пресекли деятельность коррупционной сети в сфере недропользования, сообщает СК.
В Забайкальском крае раскрыли схему незаконного обогащения при распределении участков для добычи драгоценных металлов.
«Возбуждено девять уголовных дел о противоправной деятельности преступной группы, в которую входили представители территориальных органов, контролирующих вопросы недропользования, по признакам преступлений… «получение взятки, совершённое в особо крупном размере», «дача взятки, совершённая в крупном размере», «получение взятки в крупном размере», «дача взятки в особо крупном размере»», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, чиновники получали незаконные вознаграждения за выдачу положительных экспертиз и обеспечение приоритетного права на поиск россыпного золота. Обвинения предъявили двум должностным лицам, одному бывшему начальнику отдела, выступившему посредником, а также пяти бизнесменам.
Масштабные обыски и задержания прошли в Чите, Петербурге и Благовещенске. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил всех восьмерых фигурантов под стражу. Правоохранители уже арестовали имущество обвиняемых на сумму более 60 млн рублей.
Заинтересованность взяткодателей объясняется высокой доходностью участков недр. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на этих территориях составляет 1,5 млрд рублей.
В феврале силовики задержали главу дальневосточного департамента недропользования из-за взяток за лицензии.
В середине мая суд в Чите приговорил топ-менеджеров к тюремным срокам за многомиллионный коммерческий подкуп.
В прошлом году красноярская полиция поймала подозреваемых в хищении 60 кг золота.