Восьмилетний ребенок ранил двоих детей ножом на площадке в Тюменской области

Восьмилетний ребенок ножом ранил двоих детей в поселке Винзили Тюменской области

Tекст: Вера Басилая

По данным ведомства, в результате конфликта пострадали двое детей: девочка и мальчик. Ранее СМИ писали, что причиной нападения могла стать ссора между детьми, спровоцированная дразнилкой, передает ТАСС.

В результате нападения 12-летний мальчик получил четыре ранения плеча, восьмилетняя девочка – ранения рук. Оба ребенка были госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, в региональном управлении МВД сообщили, что полиция также проводит процессуальную проверку и работает на месте происшествия.

Ранее во дворе жилого дома в Якутске второклассник напал на восьмилетнего сверстника с ржавым ножом без рукоятки.

В феврале ученик седьмого класса в Александровске также атаковал сверстника с ножом, в результате чего пострадавший получил тяжелое ранение.