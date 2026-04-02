Восьмилетний ребенок ранил двоих детей ножом на площадке в Тюменской области
Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту нападения восьмилетнего ребенка с ножом на двоих детей в поселке Винзили.
По данным ведомства, в результате конфликта пострадали двое детей: девочка и мальчик. Ранее СМИ писали, что причиной нападения могла стать ссора между детьми, спровоцированная дразнилкой, передает ТАСС.
В результате нападения 12-летний мальчик получил четыре ранения плеча, восьмилетняя девочка – ранения рук. Оба ребенка были госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, в региональном управлении МВД сообщили, что полиция также проводит процессуальную проверку и работает на месте происшествия.
Ранее во дворе жилого дома в Якутске второклассник напал на восьмилетнего сверстника с ржавым ножом без рукоятки.
В феврале ученик седьмого класса в Александровске также атаковал сверстника с ножом, в результате чего пострадавший получил тяжелое ранение.