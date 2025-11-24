Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Пушилин сообщил об отступлении ВСУ от Константиновки
Российские войска расширяют зоны контроля у Константиновки и Доброполья, а подразделения противника отходят, оставляя технику и раненых, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Вооруженные силы Украины начали отступление из центра Константиновки в Донецкой народной республике, при этом бросая свою технику и раненых, передает ТАСС.
По словам Пушилина, российские военные не только расширили зону контроля в этом направлении, но и улучшили позиции с юго-восточной и южной части города.
Пушилин отметил, что некоторые подразделения противника уже оставили центр Константиновки и при отступлении сталкиваются с организационными потерями, оставляя позади своих раненых бойцов и военную технику. Российские войска продолжают наступление, закрепляя успехи в этом регионе.
Одновременно командование ВСУ перебрасывает на Добропольское направление самые мотивированные части, чтобы сдерживать наступление российских подразделений, сообщает Пушилин. Однако, по его словам, попытки контратаковать со стороны Белицкого в направлении Родинского и Шахова остаются безуспешными.
Пушилин также подчеркнул, что российские войска расширили зоны контроля на обоих направлениях – Константиновском и Добропольском. Фиксируется улучшение позиций российских сил, что осложняет ВСУ возможность удерживать занимаемые территории в регионе.
