Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины начали отступление из центра Константиновки в Донецкой народной республике, при этом бросая свою технику и раненых, передает ТАСС.

По словам Пушилина, российские военные не только расширили зону контроля в этом направлении, но и улучшили позиции с юго-восточной и южной части города.

Пушилин отметил, что некоторые подразделения противника уже оставили центр Константиновки и при отступлении сталкиваются с организационными потерями, оставляя позади своих раненых бойцов и военную технику. Российские войска продолжают наступление, закрепляя успехи в этом регионе.

Одновременно командование ВСУ перебрасывает на Добропольское направление самые мотивированные части, чтобы сдерживать наступление российских подразделений, сообщает Пушилин. Однако, по его словам, попытки контратаковать со стороны Белицкого в направлении Родинского и Шахова остаются безуспешными.

Пушилин также подчеркнул, что российские войска расширили зоны контроля на обоих направлениях – Константиновском и Добропольском. Фиксируется улучшение позиций российских сил, что осложняет ВСУ возможность удерживать занимаемые территории в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России расширили зону контроля в Константиновке в ДНР.

Вооруженные силы Украины установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации.

Взятие российскими войсками Часова Яра позволило продвинуться ближе к Константиновке.

Войска России уничтожили артиллерию украинской армии на Константиновском направлении.