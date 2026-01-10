При взрыве дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков на платформе Max написал, что инцидент произошёл на парковке одного из предприятий в Шебекинском округе. По его словам, «два мирных жителя пострадали от удара вражеского дрона».

С места происшествия раненых мужчин эвакуировали бойцы подразделения «Орлан» и местной самообороны. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

У одного из мужчин диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, после оказания первой помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Второй мужчина находится в больнице, врачи продолжают оказывать ему необходимую медицинскую помощь из-за осколочных ранений ног.

Ранее сообщалось, что в селе Березовка Белгородской области в результате взрыва дрона пострадал местный житель, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.

Накануне Гладков сообщил, что в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в селе Гора-Подол Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму.