Пенсионер в Запорожской области получил 12 лет за передачу ВСУ данных о военных РФ

Суд приговорил жителя Запорожской области к 12 годам за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Мария Иванова

Запорожский областной суд приговорил жителя региона к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины, сообщает ТАСС.

Согласно информации суда, мужчина 1964 года рождения в течение 2022 и 2023 годов по телефону передавал украинским военным координаты размещения личного состава и техники ВС РФ, в том числе рядом со своим домом в Васильевском районе.

В суде подчеркнули, что полученная информация могла быть использована ВСУ для нанесения огневых ударов по местам размещения российских военнослужащих. Осужденный сотрудничал с представителем украинских вооружённых сил, получал указания от куратора, проводил визуальное наблюдение и передавал данные для планирования диверсий и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Преступные действия фигуранта были пресечены оперативниками УФСБ по Запорожской области. В ходе суда подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном, что также было учтено в процессе вынесения приговора.

