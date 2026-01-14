  • Новость часаНад Россией нейтрализовали 48 украинских дронов за ночь
    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    Украина до конца рабочего дня не перечислила в МВФ платеж по долгу
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    9 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    28 комментариев
    14 января 2026, 07:25 • Новости дня

    Над Россией нейтрализовали 48 украинских дронов за ночь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской областью нейтрализовано 25 БПЛА, над Ставропольским краем – 13, над Брянской областью – пять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом уничтожили три дрона, по одному беспилотнику поразили над Белгородской и Курской областями.

    Ранее ВСУ попытались с помощью дронов атаковать промзону в городе Невинномысск в Ставропольском крае.

    Также при воздушной атаке в Ростовской области начался пожар на промышленном объекте, также началось возгорание квартир в многоэтажных домах.

    13 января 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за свутки нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 207 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены т670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 беспилотников, 645 ЗРК,  27 085 танков и других бронемашин, 1 640 боевых машин РСЗО, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 609 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщилось, что в Одессе при взрывах повреждения получили два энергообъекта «ДТЭК».

    Напомним, накануне Российские войска поразили украинские военные аэродромы

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, вМинобороны сообщало, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Комментарии (23)
    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 10:53 • Новости дня
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Украинская писательница Ницой призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская детская писательница Лариса Ницой выступила с резкой критикой в адрес русскоязычного населения страны, заявив, что этим людям следует «заткнуть свой рот» и прекратить использовать русский язык.

    Свое заявление она сделала в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Говорит великий Львов», передает ТАСС.

    «Украинские московиты, пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто «разговариваю, как хочу», – сказала Ницой.

    Писательница также призвала к тому, чтобы русскоязычных украинцев «преследовали, наказывали и не давали возможности открывать рот». Ницой считает использование русского языка на Украине «антигосударственным действием».

    Ранее СБУ завела дело на певших по-русски девушек из Киева.

    Напомним, Верховная рада Украины разрабатывает законопроект о дальнейшем ужесточении ограничений на использование русского языка.

    Комментарии (16)
    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    Комментарии (8)
    13 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026

    Киев разослал письма с требованием отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026

    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    @ REUTERS/Claudia Greco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина направляла обращения в международные спортивные федерации с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года, пишут итальянские СМИ.

    Украина добивается через международные спортивные федерации отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Fatto Quotidiano.

    С декабря 2024 года украинские власти направляют письма в различные федерации с просьбой исключить российских и белорусских атлетов. Там стоят подписи министра спорта Украины, национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций.

    Последнее такое обращение было направлено в Федерацию бобслея и скелетона, которую возглавляет Иво Ферриани. Ранее аналогичные обращения получили Международная федерация санного спорта, Международная федерация хоккея на льду и Международный союз конькобежцев.

    Издание отмечает, что спортсмены, претендующие на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, зачастую не допускаются до отборочных этапов. В Париже на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе выступали 32 атлета, тогда как на данный момент к зимним Играм в Италии, по информации газеты, допущены 13 российских и белорусских спортсменов.

    Российские власти не раз подчеркивали свою позицию против политизации спорта и дискриминации спортсменов по любым признакам. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России, как ожидается, примут участие в Играх в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинцы обвинили Международный олимпийский комитет в поддержке российских атлетов. Анонимный украинский спортсмен заявил о давлении МОК на федерацию санного спорта ради допуска россиян.

    До этого группа европейских шахматных федераций с Украины, из Англии, Эстонии, Германии и Норвегии потребовала от CAS проверить снятие ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации.

    В свою очередь, МОК призвал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Комментарии (9)
    13 января 2026, 19:15 • Новости дня
    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий

    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий по заданию спецслужб России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий с использованием посылок и отслеживании маршрутов доставки с помощью GPS-датчиков, сообщили в прокуратуре страны.

    Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины. В числе обвиняемых названы Даниил Б. и Владислав Т., которые, по утверждению ведомства, вместе с неким Евгением Б. отправили из Кельна на Украину две посылки с GPS-датчиками в конце марта 2025 года, передает ТАСС.

    По версии прокуратуры, подозреваемые намеревались отследить маршруты доставки и процедуру транспортировки посылок для последующего вложения в них самодельных взрывных и зажигательных устройств. В сообщении уточняется: «Они должны были приводиться в действие во время транспортировки».

    Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны на территории Германии 9 и 10 мая 2025 года, а Евгений Б. был задержан 13 мая в Швейцарии и выдан немецким властям 23 декабря 2025 года. По утверждению прокуратуры, задание обвиняемые получили от российских спецслужб через посредников в Мариуполе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Германии начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.

    До этого офицер бундесвера был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 20:44 • Новости дня
    Житель Киева рассказал о жизни в городе в условиях масштабного блэкаута
    Житель Киева рассказал о жизни в городе в условиях масштабного блэкаута
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Никита Миронов

    Во вторник ситуация в Киеве лишь углубилась, все началось на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ, в самой лучшей ситуации оказались те киевляне, что заранее озаботились энергонезависимостью своих домов, рассказал газете ВЗГЛЯД один из жителей Киева. После массированных российских ударов в украинской столице сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики.

    «На самом деле 13 января ситуация в Киеве лишь углубилась. А началась она еще на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ. Тогда половина города осталась без отопления, а левый берег еще и погрузился в экстренные отключения: графики с тех пор не соблюдаются», – рассказал один из жителей Киева на условиях анонимности.

    По его словам, жители города живут «в режиме охоты за электричеством: оставляем включенный выключатель перед тем, как лечь спать». «Если свет ночью дадут – он разбудит. И тогда начинается ночная беготня по квартире: забросить белье в машинку, загрузить посудомойку, зарядить пауэрбанки, телефоны, зарядную станцию – в общем, все по максимуму. Еду тоже ночью готовили. А так первым делом в пятницу побежал за фильтрованной водой в пункт разлива. Потом – на ближайшую заправку, залил газа в баллон. Готовим теперь в основном на нем. Электрочайником пользоваться перестали, слишком сильно сажает станцию», – поделился собеседник.

    По его словам, ситуация от района к району действительно отличается: «Кому-то вернули тепло сразу, еще 9-10 января. А кто-то сидит с холодными батареями до сих пор. В самой лучшей ситуации оказались те киевляне, что заранее озаботились энергонезависимостью своих домов. И собрали деньги на генератор. В этих домах работают лифты, есть освещение, в них не сливали теплоноситель из системы, там не рвало трубы и/или канализацию».

    «Хотя, разумеется, и тут все упирается в ресурс работы этой техники. Те же супермаркеты, которые обзавелись генераторами еще в 2023-2024 годах, перестали их включать. Началось это 12 января, однако работники магазинов предупреждали об этом покупателей заранее: мол, закупайтесь впрок. Судя по всему, это было согласованным решением владельцев сетей», – говорит киевлянин.

    Причина – несоблюдение графиков. Магазины работают по 14-15 часов сутки, а свет за это время дают лишь на пару часов. Для генераторов это слишком, по регламенту их нужно выключать каждые 6-8 часов (залить топливо, дать остыть). Когда графики действовали, проблем с этим не было. А без графиков генераторы быстро начинают сыпаться, и никто эти затраты владельцам не возместит.

    «По словам работников сети «Новус», за прошлый год из-за ненадлежащей эксплуатации (в основном – из-за длительных отключений света) компания лишилась 15 дизельных генераторов (150-300квт каждый). Не исключено, что владельцы таким образом пытаются повлиять на власти – чтобы те выделили магазины в отдельную защищенную группу потребителей», – предположил киевлянин.

    В результате российских ударов в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Как рассказали ТАСС очевидцы, проблемы с энергоснабжением жители украинской столицы испытывают с начала года. Так, в отдельных микрорайонах города электричество появляется всего на два-три часа в сутки.

    Во вторник ситуация в сфере энергетики усугубилась. В ночь с 12 на 13 января ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики и ВПК Украины. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

    Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

    Наложились и погодные условия: снег и ветер. В результате в Киеве – почти полный блэкаут. Как заявил мэр города Виталий Кличко, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры. «Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал Кличко в Telegram-канале.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 17:46 • Новости дня
    Из-за морозов в здании Минэнерго Украины прорвало канализацию

    В Киеве прорвало канализацию в здании Минэнерго из-за морозов и проблем с трубами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подвале здания министерства энергетики на Украине произошел прорыв канализации, это знак для нового руководства ведомства, отметили в Раде.

    Прорыв канализации произошел в подвале здания в Киеве, где располагается министерство энергетики Украины, передает ТАСС. По информации замглавы комитета Верховной рады Алексея Кучеренко, авария случилась на фоне сильных морозов и массовых отключений отопления в столице.

    Кучеренко в соцсетях написал: «В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать: это какой-то знак для нового менеджера?! Сигнал с небес?! Разве это событие не взорвет окончательно энергетическую безопасность страны?»

    Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве массово разрывает трубы из-за замерзания воды, которую не слили из систем в жилых домах при отключениях отопления. На фоне морозов подобные аварии продолжают происходить в разных районах города, что приводит к дополнительным проблемам для коммунальных служб и жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, магазины крупных сетей в Киеве закрылись из-за перебоев с электричеством. Также в Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии.

    Ранее Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность города к решению возникших проблем.


    Комментарии (6)
    13 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Верховная рада одобрила отставку министра обороны Украины Шмыгаля
    Верховная рада одобрила отставку министра обороны Украины Шмыгаля
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны.

    Решение поддержали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает ТАСС.

    Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики.

    В июле 2025 года Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны. До этого он занимал должность премьер-министра Украины.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 03:47 • Новости дня
    В результате воздушной атаки в Ростове загорелись квартиры в многоэтажных домах
    В результате воздушной атаки в Ростове загорелись квартиры в многоэтажных домах
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на одном из промышленных объектов, загорелись квартиры в многоэтажных домах, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростове идет отражение воздушной атаки», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Он сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно направляются на места происшествий для ликвидации последствий.

    В западной части города спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов. Дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила протест Польше из-за задержания археолога Бутягина

    МИД заявил протест послу Польши в связи с арестом археолога Бутягина

    Россия заявила протест Польше из-за задержания археолога Бутягина
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева, сообщили в российском дипведомстве.

    Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест из-за задержания российского археолога Александра Бутягина в Варшаве в декабре 2025 года, сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России. В дипведомстве подчеркнули, что задержание произошло по запросу Киева.

    Российская сторона потребовала немедленного освобождения Бутягина и отказа от его передачи украинским властям, которые МИД назвал «не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима».

    На Смоленской площади также отметили, что рассматривают действия польских властей как недружественный шаг, который может серьезно осложнить отношения между двумя странами.

    Суд в Польше назначил заседание по вопросу передачи Александра Бутягина на Украину на 15 января.

    Польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Польша занимает второе место в  «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (7)
    14 января 2026, 07:18 • Новости дня
    В СБ ООН обсудили удар «Орешником» по Львовской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Украины, прошли обсуждения удара «Орешником» по контролируемой киевским режимом территории.

    Представитель Соединенных Штатов обвинила Россию в эскалации боевых действий из-за удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины, пишет «Коммерсантъ».

    Российский представитель Василий Небензя заявил, что Москва наносит удары исключительно по военным объектам.

    Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло открыла заседание призывом к немедленному прекращению огня.

    Небензя же подверг критике ООН за отсутствие реакции на удары по российским гражданским объектам. Он подчеркнул, что утверждения о нападении на мирных жителей не подтверждаются никакими фактами и свидетельствами.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что едва не угодил под удар российского «Орешника» на украинской территории.

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в ходе выступления в СБ ООН заявляла, что американские дипломаты встретились с коллегами из ЕС и Украины в момент удара России «Орешником».

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 06:24 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске
    ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка атаки беспилотниками промышленной зоны в Невинномысске Ставропольского края была предпринята со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «Действует ПВО», – сообщил Владимиров в Telegram.

    По словам губернатора, экстренные службы уже работают в районах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки в Ростовской области возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах. Пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.

    Комментарии (0)
