Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.9 комментариев
Жителя Ижевска заподозрили в передаче данных о местном заводе на Украину
ФСБ: Жителя Ижевска заподозрили в передаче данных о местном заводе на Украину
В Ижевске местный житель задержан за шпионаж в пользу Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина фотографировал и снимал на видео системы защиты территории одного из режимных предприятий города, а также его посты охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, передает ТАСС. Все полученные материалы он передал украинской стороне.
В УФСБ добавили, что задержанный ранее установил контакт с представителем признанной в России террористической украинской организации. Он планировал перейти на сторону противника для участия в боевых действиях против российских военных.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас он находится под стражей, ведется расследование.
Ранее уральского блогера Соколова арестовали по обвинению в госизмене.
ФСБ задержала жителя Челябинской области по делу о госизмене.
Жителя города Сочи признали виновным в государственной измене за сотрудничество с украинской службой безопасности (СБУ).