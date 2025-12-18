ФСБ: Жителя Ижевска заподозрили в передаче данных о местном заводе на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, мужчина фотографировал и снимал на видео системы защиты территории одного из режимных предприятий города, а также его посты охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, передает ТАСС. Все полученные материалы он передал украинской стороне.

В УФСБ добавили, что задержанный ранее установил контакт с представителем признанной в России террористической украинской организации. Он планировал перейти на сторону противника для участия в боевых действиях против российских военных.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас он находится под стражей, ведется расследование.

