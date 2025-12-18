Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Герасимов заявил о прокси-войне Запада против России на Украине
Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, и это главный фактор, определяющий военно-политическую обстановку, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
«Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки является кризис на Украине, протекающий в виде прокси-войны Запада против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа», – заявил генерал армии, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.
Путин обвинил Запад в намеренном доведении ситуации на Украине до войны. По его словам, Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.