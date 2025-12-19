Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород
В ночь на пятницу над Белгородом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа, пострадал младенец, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ранен пятимесячный ребёнок. Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – написал он.
Гладков добавил, что в результате падения обломков от сбитого дрона на парковку в городе повреждены семь автомобилей, остекление социального объекта и 17 квартир в десяти многоквартирных домах.
«В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах МКД, четырех частных домах и коммерческом объекте», – отметил он.
В селе Дунайка вследствие атаки беспилотника в трёх частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю – повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта, перечислил губернатор региона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, супруги 16 декабря получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори. При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области 17 декабря погиб местный житель, еще десять человек получили ранения.