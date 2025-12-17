Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Житель Белгородской области погиб в результате удара дрона ВСУ по машине
При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области жертвой стал местный житель, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трагедии и выразил соболезнования его родным и близким в своем Телеграм-канале.
Двое мужчин, находившихся в этой же машине, доставлены в местную больницу с баротравмами, их дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Автомобиль поврежден, также в трех домах села выбито остекление.
В том же селе в результате другого удара дрона пострадала еще одна машина. Мужчине диагностировали баротравму, женщине – ссадины, ушиб коленного сустава и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение также продолжат амбулаторно.
В городе Грайворон из-за взрыва FPV-дрона на проезжей части ранены шесть человек, среди которых 15-летняя девочка. Ее и троих взрослых госпитализировали в Белгород. Остальные пострадавшие после оказания помощи отпущены домой. Повреждено остекление семи квартир в трех многоквартирных домах и здание социального объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне супруги получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори.
А в понедельник три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область. В тот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, который повредил инженерную инфраструктуру, но пострадавших не было.