Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Житель Белгородской области погиб в результате удара дрона ВСУ по машине

Tекст: Тимур Шайдуллин

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трагедии и выразил соболезнования его родным и близким в своем Телеграм-канале.

Двое мужчин, находившихся в этой же машине, доставлены в местную больницу с баротравмами, их дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Автомобиль поврежден, также в трех домах села выбито остекление.

В том же селе в результате другого удара дрона пострадала еще одна машина. Мужчине диагностировали баротравму, женщине – ссадины, ушиб коленного сустава и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение также продолжат амбулаторно.

В городе Грайворон из-за взрыва FPV-дрона на проезжей части ранены шесть человек, среди которых 15-летняя девочка. Ее и троих взрослых госпитализировали в Белгород. Остальные пострадавшие после оказания помощи отпущены домой. Повреждено остекление семи квартир в трех многоквартирных домах и здание социального объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне супруги получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори.

А в понедельник три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область. В тот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, который повредил инженерную инфраструктуру, но пострадавших не было.