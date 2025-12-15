  • Новость часаЭксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ расширен до 12 регионов
    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины
    Американский словарь назвал слово года
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    Ирландия захотела вступить в НАТО
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций
    ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    15 декабря 2025, 20:15 • Новости дня

    При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с применением беспилотников, в результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

    Как сообщили в региональном оперштабе, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль.

    «Мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказана необходимая помощь в Грайворонской ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

    Помимо этого, в селе Глотово под удар беспилотника попал еще один легковой автомобиль. В результате атаки ранения получили супружеская пара.

    Ранее ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру.

    Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мужчины после удара дрона ВСУ.

    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    15 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    15 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    «ЛизаАлерт»: Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обе группы туристов, которые ранее пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что один из участников самостоятельно вышел к людям, а остальные продолжают идти пешком, передает ТАСС.

    «Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая из шести человек. Они соединились», – сказали в пресс-службе.

    В понедельник волонтеры начали поиски 13 свердловских туристов на Ослянке в Пермском крае. Позже в МЧС по региону сообщили о пропаже второй группы туристов из шести человек.

    15 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.

    Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

    Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.

    14 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Следователи приступили к проверке пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае

    Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пермском крае следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения группы туристов в рамках процессуальной проверки.

    «Предварительно установлено, что 13.12.2025 группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое  туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», – сказано в Telegram-канале ведомства..

    Там уточнили, что специалисты СК с сотрудниками полиции, краевого МЧС, службы спасения и волонтерами организовали поисковые мероприятия с применением специальных технических средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели начали проверку после сообщений о пропаже незарегистрированных туристов у горы Ослянка, когда группа не вышла на контрольную точку.

    15 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калининградской области начал работу первый в России завод полного цикла по выпуску литийионных накопителей энергии промышленного масштаба. Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») ввел в опытно-промышленную эксплуатацию так называемую «гигафабрику» в Неманском районе, заложив основу для формирования в стране новой высокотехнологичной отрасли.

    Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

    Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

    Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

    В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

    Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

    Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

    Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

    Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.

    15 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В Пермском крае пропала еще одна группа туристов

    МЧС: В Пермском крае пропала еще одна группа туристов из шести человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще одна группа туристов, состоящая из шести человек, пропала в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС России по региону.

    По данным пресс-службы ведомства, группа не вышла на маршрут 14 декабря 2025 года, передает ТАСС. В ее состав входят пять мужчин и одна женщина.

    Сообщается, что туристы передвигались на пяти снегоходах с волокушами. Об исчезновении группы стало известно от штаба, развернутого для поиска других пропавших людей в этом районе.

    Ранее первая группа волонтеров прибыла к горе Ослянка в Пермском крае, где уже сутки не выходят на связь 13 туристов из Свердловской области. По факту исчезновения туристов СК возбудил уголовное дело.

    14 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три вечерних часа воскресенья.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве добавили, что 52 дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще три дрона – над Белгородской областью.

    Кроме того, по два беспилотника нейтрализовано над Тульской и Рязанской областями, по одному – над Волгоградской областью и над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    При этом с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России.

    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    15 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Директор школы в Петербурге рассказала об учителе и напавшем на нее ученике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор средней школы № 191 Светлана Бабак заявила журналистам, что у пострадавшей учительницы не было открытого конфликта с напавшим школьником.

    «Учительница – молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель. Она у этого мальчика всего с сентября преподает. Конфликта никакого не было», – отметила Бабак, передает ТАСС.

    По ее словам, ученик характеризуется как спокойный, замкнутый, средний по учебе. За прошедший год он получил только три тройки, серьезных трудностей в обучении не испытывал, общался со сверстниками и играл в шахматы.

    Директор подчеркнула, что несмотря на инцидент, образовательный процесс в школе продолжается в обычном режиме, обстановка остается спокойной.

    Напомним, учительница получила рваные раны спины при нападении школьника в Петербурге. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    15 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп

    Адвокат Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски, отметил адвокат Антон Пивоваров.

    Пивоваров объяснил, что для госслужащих и работников бюджетных организаций действует жесткое ограничение: нельзя принимать подарки, связанные с выполнением должностных обязанностей, за исключением сувениров стоимостью до 3 тыс. рублей, протокольных подарков или подарков на официальных мероприятиях, передает «Газета.Ru».

    Однако даже дешевый презент может вызвать вопросы у правоохранительных органов, если он выглядит как благодарность за определенные действия или бездействие должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», – отметил Пивоваров. Особенно строго такие ситуации рассматриваются при наличии деловой переписки или иных свидетельств возможной выгоды.

    В коммерческом секторе закон не устанавливает лимит стоимости подарков, однако каждая компания вправе вводить свои внутренние стандарты: определять лимиты, фиксировать подарки или требовать отчетности сотрудников. Передача дорогих подарков – алкоголя, гаджетов, путевок – может рассматриваться как коммерческий подкуп, особенно если подарок сопровождается выгодными контрактами или решениями по закупкам.

    Адвокат советует избегать излишней личной ориентации подарков и выбирать символические презенты вроде сувениров, канцелярских принадлежностей или корпоративной продукции. Если возникают сомнения, лучше ограничиться официальным поздравлением, которое даже можно опубликовать на сайте компании.

    Нарушение антикоррупционных запретов может привести для получателя к служебной проверке, увольнению «в связи с утратой доверия», административной или уголовной ответственности. Для дарителя также предусмотрены значительные риски: от штрафа до реального лишения свободы при попытке повлиять на решения должностного лица. Эксперт подчеркивает, что новогодний корпоративный этикет не отменяет требований закона, и если подарок воспринимается как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем – это уже становится правовым риском.

    Ранее россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких: для большинства опрошенных она составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    15 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Врач объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды

    Стоматолог Черношей: Использование старой щетки после простуды повышает риск вторичного заражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие забывают о замене зубной щетки после болезни, что может привести к повторному заражению, предупредила стоматолог-терапевт Анастасия Черношей.

    Черношей отметила, что во время простуды, гриппа или вирусной инфекции во рту скапливается множество патогенных микроорганизмов, которые остаются на щетке после чистки зубов, передает «Газета.Ru».

    «Если после выздоровления продолжать пользоваться той же щеткой, существует риск повторного контакта с патогенами, а значит – вероятность повторного заражения», – сказала она. Особенно это касается гриппа и аденовирусных инфекций, так как вирусы могут оставаться жизнеспособными на щетке до нескольких суток.

    Стоматолог развеяла популярное мнение, что достаточно просто продезинфицировать щетку кипятком или антисептиком. По ее словам, бытовые методы не всегда позволяют стерилизовать изделие полностью: нагревание ведет к деформации щетины, а антисептики не проникают во все микропросветы между волокнами.

    Врач советует менять зубную щетку после каждого заболевания, причем это правило распространяется на всех переболевших членов семьи, особенно если щетки хранились вместе. Для профилактики также рекомендуется использовать индивидуальные стаканы или держатели, чтобы щетки не соприкасались друг с другом, а в период болезни уделять больше внимания гигиене рта и использовать мягкую щетку и щадящую технику чистки.

    Ранее московский врач объяснил, почему грипп опаснее обычной простуды.

